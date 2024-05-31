Останется ли Усик абсолютным чемпионом мира до боя-реванша: известна позиция IBF

Бой Хргович – Дюбуа состоится 1 июня в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Победитель поединка получит титул временного чемпиона по версии IBF.

Боксерская организация уже разослала всем сторонам письмо, в котором обосновала собственное решение. IBF отреагировала на просьбу команды Александра Усика сохранить за ним пояс, чтобы оставаться абсолютным чемпионом в бою-реванше против британца Тайсона Фьюри.

Однако остается и другой вариант. Титул IBF, возможно, будет стоять на кону чемпионского поединка в начале осени. В нем британский боксер Энтони Джошуа должен встретиться с победителем противостояния Хргович – Дюбуа.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Недавно глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх раскрыл дату второго поединка тяжеловесов. Реванш запланирован на 21 декабря. Бой примет Эр-Рияд.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум три кандидата в соперники. После победителя поединка Хргович – Дюбуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.