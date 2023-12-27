На одном участке киевского метро проседает тоннель: чем это угрожает

На участке между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" киевского метрополитена проседает тоннель. Его могут закрыть на ремонт, что приведет к увеличению интервала движения поездов.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Экономическая правда".

"Проседает тоннель, будут плановые работы. Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем", - сообщил Поворозник.

В то же время, движение поездов перекрывать полностью не будут. Скорее всего, на участке организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны.

"Мы будем останавливать движение одним тоннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут по очереди проезжать этот участок по одному тоннелю", - сказал чиновник. .

Ожидается, что работы начнутся летом 2024 года. Новая схема организации движения будет предусматривать более длинные интервалы между поездами. "Киевпасстранс" организует дополнительные маршруты наземного транспорта.

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Ранее в КГГА заявляли, что не планируют закрывать станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время ремонта участка тоннеля.

Напомним, движение поездов на Оболонско-Теремковской линии киевского метрополитена частично приостановлено 9 декабря из-за угрозы подтопления. Остановили движение станциями "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".