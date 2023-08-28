Закончится ли война в Украине в следующем году: что говорит Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников не дает прогнозов о дате окончания войны. Он отметил, что сейчас идет контрнаступление ВСУ.

Глава Минобороны заявил, что неправильно делать прогнозы по поводу того, когда закончится война. Он считает, что это зависит от многих обстоятельств.

"Я сегодня был у президента, верховного главнокомандующего ВСУ. Там были доклады наших командующих. Мы двигаемся вперед в контрнаступлении. У нас есть изменения, не так быстро, если бы всем хотелось. Все хотят, как в кино: пришли сегодня, а завтра завершили. Но двигаемся мы в соответствии с планом. И будет реакция врага, потому что наши продвижения влияют на их моральный дух. Мы видим, как они хаотично опрокидывают подразделения: с востока на юг, с юга на восток. Мы наблюдаем и это хороший знак", - объяснил Резников.

Прогнозы по войне в Украине

Буквально сегодня советник главы ОП Михаил Подоляк не исключил, что война в Украине может закончиться "быстро и в один момент". В частности, он не исключил, что по мере продвижения на юге и выхода украинских сил на админграницу с Крымом, война "будет приобретать другой вид".

Ранее министр обороны Алексей Резников выразил свой прогноз, заявив, что полномасштабная война в Украине истечет к лету 2024 года и "мы победим в этой войне".

Сами же украинцы (31%), согласно опросу, проведенному в конце июля, надеются, что победа наступит до конца 2023 года. Еще треть (32%) ожидает победу в течение 1-2 лет (до конца 2025 года). Около 13% украинцев считают, что победы придется ждать не менее 3-5 лет.

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