Угрожает ли зимой наступление РФ в Запорожской области: в ISW дали ответ

Как пишут аналитики, 28 декабря российские войска, вероятно, разрушили мост через реку в Пологах.

Высокопоставленный украинский военный представитель заявил что нет никаких признаков того, что российские силы в Запорожской области формируют ударные группы, несмотря на некоторые ротации и развертывания там.

"Депутат от оккупационных войск Запорожской области Владимир Рогов заявил 27 декабря, что украинские войска будут вести наступление в Запорожской области, но из-за непогоды наступление не является неизбежным", - пишут эксперты.

Недавние усилия российских минеров и укреплений в Запорожской области и на побережье Днепра указывают на то, что российские войска не стремятся проводить там наступление, констатируют аналитики.

Как сообщалось, по данным Генштаба, россияне продолжают нести значительные потери в Запорожской области. Враг прибегает к разным средствам, чтобы полностью не потерять личный состав.

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