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Угрожает ли Украине венгерское председательство в ЕС: что говорят в Кабмине

Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если страны ЕС одобрят начало переговоров о вступлении Украины в июне, то в ходе председательства Венгрии в Совете ЕС будут решаться сугубо технические вопросы.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в эфире телемарафона.

"Если в июне будет принято решение, о котором я говорю (официальное утверждение переговорной рамки - ред.), то фактически в рамках венгерского председательства можно будет сконцентрироваться на других вопросах", - сказала она.

По ее словам, старт официальных переговоров запускает десятки технических процедур. Это скрининг законодательства, подготовка к открытию переговорных разделов. Это минимум полугодовой период времени. Поэтому на венгерское председательство придется только конечный отчет о расширении в конце года.

"И я думаю, что как раз мы сконцентрируем на том, чтобы подтянуть другие страны расширения. Как минимум - это видение венгерской стороны", – сообщила Стефанишина.

Успеть до 1 июля

Напомним, Венгрия с 1 июля председательствует в Совете ЕС и сменит Бельгию. Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана занимает пророссийскую позицию и неоднократно блокировало европейские инициативы по Украине.

Ранее депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель в интервью РБК-Украина заявила, что переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз должны начаться до июньских выборов в Европарламент.

При этом депутат Европарламента отметила, что предстоящее председательство Венгрии в Совете Евросоюза с 1 июля "возможно, не будет склоняться" до начала переговоров.

"Так что нам нужно успеть либо до европейских выборов, что было бы идеально, либо до 1 июля", - сказала она.

 

Как заявила вице-премьер Ольга Стефанишина, у Украины есть договоренность с ЕС о том, что переговоры о вступлении начнутся в июне этого года.

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