В Европарламенте рассказали, когда надо начать переговоры о вступлении Украины

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться до июньских выборов в Европарламент. Это даст правильный сигнал гражданам.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель.

"Я бы сказала, что мы очень настаиваем на этом, потому что Украина явно выполнила все критерии. И в наших интересах успеть закончить как можно больше всего до европейских выборов", - сказала она.

При этом депутат Европарламента отметила, что предстоящее председательство Венгрии в Совете Евросоюза с 1 июля "возможно, не будет склоняться" к началу переговоров.

"Так что нам нужно успеть либо до европейских выборов, что было бы идеально, либо до 1 июля. Это даст правительству и переговорщикам, а особенно гражданам, правильный сигнал о том, что мы серьезно относимся к переговорам о вступлении, и что это не пустое обещание. И я думаю, что теперь это зависит от нас, от Европейского совета", - добавила Виола фон Крамон-Таубадель.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель – немецкий политик, член партии Зеленых. Украинской тематикой она владеет отлично - еще в 1996 году она работала в консультативном проекте немецкого правительства по экономической политике Украины. Сейчас она входит в делегацию ЕП в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и, по сути, является спикером своей депутатской группы в Европарламенте по теме Украины.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран-членов Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Фактически переговоры о вступлении Украины в блок пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

При этом Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.

Как заявила вице-премьер Ольга Стефанишина, у Украины есть договоренность с ЕС о том, что переговоры о вступлении начнутся в июне этого года.