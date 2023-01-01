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Угрожает ли Украине тотальный блэкаут: прогноз "Укрэнерго"

Фото: глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (facebook com vladimir kudrytskyi)
Автор: Наталья Юрченко

Российские атаки на энергосистему Украину теоретически могут привести к блэкауту. Однако на практике такая вероятность достаточно низкая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

"Теоретически может угрожать, на практике я не вижу такой опасности сейчас. Я считаю, что наихудшее мы уже прошли с этими ракетными атаками, я очень на это надеюсь. Динамики этих атак и эффект от тех атак показывает, что россияне имеют все меньшее и меньшую способность", - заявил Кудрицкий.

По его словам, энергетики научились готовиться к вероятным атакам врага. Кудрицкий считает, что "российская военщина на поле боя с украинской энергосистемой" мало что может продемонстрировать.

"Мне кажется, что этот атакующий потенциал будет все больше иссякать. Я уверен, что россияне, которые сейчас проиграют на обычном фронте, на энергетическом фронте тоже проиграют", - добавил он.

Напомним, после очередной ракетной атаки 31 января в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света во избежание аварий.

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