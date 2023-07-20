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Грозит ли Украине новый блэкаут из-за ударов РФ: оценка эксперта

Фото: эксперт оценил, грозит ли Украине новый блэкаут (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Наталья Юрченко

Ситуация с электроэнергией этой осенью и зимой может быть сложнее, чем в прошлом году. Однако вероятность нового блэкаута в Украине минимальная.

Об этом рассказал директор центра "Психея" Геннадий Рябцев для материала РБК-Украина "Снова графики и генераторы? Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике".

По мнению эксперта, в случае новых массовых атак российских оккупантов на энергетическую систему ситуация будет сложной, но масштабного блэкаута не ожидается.

"Вероятность полного блэкаута в Украине будет чрезвычайно низкой. Даже мощные атаки РФ на критическую энергетическую инфраструктуру не способны привести к полному и длительному отключению ее для большинства потребителей", - отметил Рябцев.

Он объяснил, что сейчас энергосистема Украины не так надежна, как в прошлом году, энергетический баланс шаток, а резервных мощностей по сравнению с прошлым годом не так много.

При этом отмечается, что обычные украинцы и промышленность уже фактически подготовились к отопительному сезону, приобретя приборы для альтернативной генерации. Речь идет о зарядных станциях, генераторах и т.д.

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что после зимнего периода и массовых атак России ситуация со светом в Украине стабилизировалась. Энергетики не вводят отключения света, а перебои бывают в прифронтовых регионах, страдающих от обстрелов.

Однако энергетики отмечают, что нагрузка на энергосистему возрастает во время жары. Но пока отключения света вводить не планируют, хотя украинцев призывают экономить, особенно в вечерний период.

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