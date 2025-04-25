Грозит ли Украине дефолт из-за ВВП-варрантов: что требуют кредиторы

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Как возникли ВВП-варранты и как они работают

Что Украина предложила кредиторам и что получила в ответ

Переговоры не провалились - Украина настроена продолжит диалог

Долг возник в результате действия механизма ВВП-варрантов, который предусматривает, что Украина выплачивает кредиторам довольно высокие проценты от роста ВВП. Причем выплата происходит через год после публикации официальных данных о росте экономики.

Госстат подсчитал ВВП 2023 года в апреле 2024 года - рост составил 5,5%. Это произошло из-за того, что экономика во второй год войны адаптировалась и после падения почти на 30% в 2022 году начала восстанавливаться. Таким образом, сейчас кредиторам нужно выплатить сумму в 2,6 млрд долларов.

Откуда возникли ВВП-варранты и как они работают

История ВВП-варрантов началась с 2015 года, когда Украина договорилась с кредиторами о списании почти 4 млрд долларов внешнего долга и переносе сроков выплаты 15,4 млрд долларов на 4 года.

Именно тогда в качестве компенсации держателям украинских бумаг, которые понесли потери после списания части долга, Минфин под руководством Натальи Яресько предложил выплачивать им проценты от роста ВВП.

Были выпущены ВВП-варранты со следующими условиями: если годовой рост экономики выше 3%, но не больше 4%, кредиторы получат 15% от номинальной суммы роста ВВП, превышающего 3%. Если экономика будет расти быстрее, чем на 4% в год, то размер выплаты увеличивается: к 15% добавляются 40% от суммы, превышающей рост в 4%.

До сих пор Украина проводила выплаты по варрантам лишь единожды. В 2021 году кредиторы получили около 40 млн долларов по итогу роста ВВП в 2019 году на 3,2%.

Что Украина предложила кредиторам и что получила в ответ

По информации Минфина, в ходе апрельских переговоров кредиторам были предложены новые условия. Во-первых, Украина предложила обменять варранты на дополнительные еврооблигации, выпущенные в рамках реструктуризации в 2024 году. Согласно этой опции, инвесторы получат тот же набор облигаций A и B, что и владельцы еврооблигаций в прошлом году, в соотношении: на каждую 1 единицу варрантов – 1,35 единицы облигаций.



Вторая опция предусматривает изменение условий выпуска ВВП-варрантов следующим образом: выплаты за 2025-2028 годы отменяются; возможность выкупить/отменить ВВП варранты будет продлена до мая 2029 года, в то время как цена выкупа будет прогрессивно расти с 85 в 2026 году до 100 % в 2029 году.



Реструктурированные варранты (с выплатами в 2029–2041 годах) будут иметь те же характеристики, что и действующие варранты, кроме опциона выкупа. Владельцы получат 36,6 центов облигаций A и облигаций B на каждые 100 центов варрантов.

От кредиторов поступили встречные условия

Специальный Комитет в свою очередь заявил, что объединяет собственников более 30% варрантов и предложил Украине оплатить 75% платежа, приходящегося на май этого года, собственникам варрантов за рост ВВП в 2023 году и выпустить новые облигации C со ставкой 7,75% на сумму 209 млн долларов. "Украина отклонила это предложение", - отметили в Минфине.

Переговоры не провалились - Украина настроена продолжить диалог

Но отсутствие договоренностей не означает, что переговоры провалились окончательно, отметил в комментарии РБК-Украина глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Он подчеркивает, что в том же сообщении правительства отмечается, что переговоры с кредиторами будут продолжены, что подтверждается в том же сообщении правительства. "Украина намерена продолжить взаимодействие с держателями варрантов и рассмотреть все доступные варианты реструктуризации", - говорится в нем.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что условия компенсации для кредиторов не соответствуют экономическим реалиям страны в условиях войны. Исходя из его комментария следует, что относительно небольшое восстановление экономики после обрушения на 30% вряд ли можно считать существенным экономическим успехом.

"ВВП-варранты были созданы для экономической реальности, которой уже не существует. Умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании - это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной РФ против Украины", - заявил Марченко.



Украина сохраняет настрой на проведение конструктивных переговоров со всеми собственниками ВВП-варрантов, чтобы найти решение, позволяющее обеспечить долгосрочную долговую устойчивость без угроз для восстановления страны, отметили в Минфине.



Первый заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк считает, что паниковать из-за отсутствия договоренностей с кредиторами и говорить о дефолте пока рано. Для согласования компромиссного варианта есть еще минимум месяц. "Есть еще время до 31 мая”, - отметил Железняк.