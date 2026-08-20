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Угрожает ли Украине дефицит продуктов после атак на склады: ответ Минагро

17:32 20.08.2026 Чт
2 мин
Выделить категории наиболее пострадавших товаров сейчас невозможно
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: покупатели на кассе супермаркета (Getty Images)

В украинских торговых сетях возможны только временные задержки со снабжением и определенное уменьшение ассортимента в результате вражеских ударов по распределительным центрам.

Об этом заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Он пояснил, что имеющихся мощностей украинских производителей полностью хватает для покрытия внутреннего потребления каждой из базовых групп товаров.

"Где есть сложность - действительно могут возникать краткосрочные перебои с точки зрения доставки, потому что логистику нужно менять. Форма меняется, в том числе на максимально прямую развозку", - отметил Высоцкий.

Министр подчеркнул, что ассортимент товара будет меньше, однако он будет в наличии.

"Есть ли угроза в том, что в принципе будет физический дефицит продукции? Такой угрозы нет. Есть ли вероятность, что ассортимент может быть уменьшен? Да, есть такая вероятность. Но вместе с тем все равно продукция будет доступна в каждом населенном пункте в той или иной форме", - пояснил он.

По его словам, выделить конкретные категории наиболее пострадавших товаров пока невозможно. На уничтоженных распределительных объектах хранился весь спектр товаров - от питьевой воды длительного хранения до скоропортящейся продукции.

Высоцкий объяснил, что рынку нужно время на перераспределение остатков, поскольку некоторые запасы были уничтожены.

Напомним, в результате ночного массированного обстрела россиян 5 августа возникли пожары на двух распределительных центрах "Сильпо". В результате ударов погибли шесть работников.

РБК-Украина также рассказывала, когда "Сильпо", "Фора" и Thrash наполнят полки после новых российских обстрелов.

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