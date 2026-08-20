Угрожает ли Украине дефицит продуктов после атак на склады: ответ Минагро

Он пояснил, что имеющихся мощностей украинских производителей полностью хватает для покрытия внутреннего потребления каждой из базовых групп товаров.

"Где есть сложность - действительно могут возникать краткосрочные перебои с точки зрения доставки, потому что логистику нужно менять. Форма меняется, в том числе на максимально прямую развозку", - отметил Высоцкий.

Министр подчеркнул, что ассортимент товара будет меньше, однако он будет в наличии.

"Есть ли угроза в том, что в принципе будет физический дефицит продукции? Такой угрозы нет. Есть ли вероятность, что ассортимент может быть уменьшен? Да, есть такая вероятность. Но вместе с тем все равно продукция будет доступна в каждом населенном пункте в той или иной форме", - пояснил он.

По его словам, выделить конкретные категории наиболее пострадавших товаров пока невозможно. На уничтоженных распределительных объектах хранился весь спектр товаров - от питьевой воды длительного хранения до скоропортящейся продукции.

Высоцкий объяснил, что рынку нужно время на перераспределение остатков, поскольку некоторые запасы были уничтожены.