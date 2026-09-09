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Грозит ли СЗЧ тем, кто еще не принял присягу: в Минобороны дали четкий ответ

17:08 09.09.2026 Ср
2 мин
Когда на самом деле начинается военная служба - важно понимать каждому
aimg Ирина Костенко
Ответственность за СЗЧ наступает с началом военной службы (фото иллюстративное: Getty Images)

Некоторые мобилизованные могут считать, что СЗЧ на этапе учений - до принятия присяги - не будет иметь никаких последствий. Поэтому украинцам объяснили, так ли это на самом деле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства обороны Украины (МОУ) в Facebook.

Правда ли, что "до присяги СЗЧ быть не может"

По данным министерства, утверждение якобы "до присяги СЗЧ быть не может" - юридически неправильное.

Украинцам объяснили, что в этом вопросе определяющим является:

  • не момент принятия военной присяги;
  • а момент начала военной службы.

Когда на самом деле начинается военная служба

В МОУ сообщили, что согласно действующему законодательству, военная служба начинается:

  • для мобилизованного - в день отправления из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в воинскую часть;
  • для контрактника - в день зачисления в списки личного состава.
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Считается ли мобилизованный военным до присяги

Учитывая вышесказанное, в Министерстве обороны, подчеркнули: "мобилизованный, которого отправили в учебный центр (военную часть для боевой подготовки), является военнослужащим даже до принятия присяги".

Следовательно, непринятая присяга сама по себе не освобождает человека от ответственности:

  • за СЗЧ (самовольное оставление воинской части или места службы);
  • за дезертирство.

"По статьям 407 и 408 Уголовного кодекса", - уточнили в МОУ.

СЗЧ во время учебы от ответственности не освобождает (инфографика: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Как вернуться из СЗЧ по упрощенной программе

В заключение украинцам напомнили, что упрощенная программа возвращения в армию после СЗЧ действует до 20 сентября 2026 года.

Ею могут воспользоваться военнослужащие, которые осуществили СЗЧ до 12 июня 2026 года.

Выбрать подразделение для возвращения можно онлайн - на соответствующем портале szch.army.gov.ua.

Напомним, ранее мы рассказывали о СЗЧ без судимости - когда можно вернуться в бригаду и полностью закрыть производство.

Кроме того, мы объясняли, что реально происходит после возвращения бойцов из СЗЧ (не по упрощенной программе).

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Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

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