Грозит ли СЗЧ тем, кто еще не принял присягу: в Минобороны дали четкий ответ

Правда ли, что "до присяги СЗЧ быть не может"

По данным министерства, утверждение якобы "до присяги СЗЧ быть не может" - юридически неправильное.

Украинцам объяснили, что в этом вопросе определяющим является:

не момент принятия военной присяги;

а момент начала военной службы.

Когда на самом деле начинается военная служба

В МОУ сообщили, что согласно действующему законодательству, военная служба начинается:

для мобилизованного - в день отправления из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в воинскую часть;

- в день отправления из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в воинскую часть; для контрактника - в день зачисления в списки личного состава.

Считается ли мобилизованный военным до присяги

Учитывая вышесказанное, в Министерстве обороны, подчеркнули: "мобилизованный, которого отправили в учебный центр (военную часть для боевой подготовки), является военнослужащим даже до принятия присяги".

Следовательно, непринятая присяга сама по себе не освобождает человека от ответственности:

за СЗЧ (самовольное оставление воинской части или места службы);

за дезертирство.

"По статьям 407 и 408 Уголовного кодекса", - уточнили в МОУ.

СЗЧ во время учебы от ответственности не освобождает (инфографика: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Как вернуться из СЗЧ по упрощенной программе

В заключение украинцам напомнили, что упрощенная программа возвращения в армию после СЗЧ действует до 20 сентября 2026 года.

Ею могут воспользоваться военнослужащие, которые осуществили СЗЧ до 12 июня 2026 года.

Выбрать подразделение для возвращения можно онлайн - на соответствующем портале szch.army.gov.ua.