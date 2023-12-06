Заблокирует ли Орбан переговоры с Украиной о вступлении в ЕС: мнение аналитика

Венгрия делает все возможное, чтобы подорвать попытки Европейского союза усилить свою роль в установлении стабильности в международных отношениях. Однако есть надежда, что власти страны поймут, что блокированием переговоров о вступлении Украины в ЕС делает хуже, в частности, и себя.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан" .

Стоит отметить, что не первый случай, когда Венгрия блокирует европейские решения по Украине. Как правило, в конце концов в ЕС приходят согласия и находят способы убедить Венгрию.

Однако, по мнению первого замдиректора Центра "Новая Европа" Сергея Сладкого, сегодняшняя политика Венгрии направлена на разрушение совместных усилий абсолютного большинства стран ЕС.

"Эта политика наносит чрезвычайный вред ЕС. Конечно, она наносит ущерб и Украине, но прежде всего - самому ЕС, который пытается сейчас усилить свою роль в установлении стабильности в международных отношениях. Венгрия делает все возможное, чтобы взорвать эти попытки Евросоюза", - отметил аналитик.

С приближением декабрьского саммита в ЕС начали искать варианты на случай, если не получится убедить Орбана и реально заблокирует начало переговоров с Украиной.

Ранее Politico писало, что у Брюсселя на столе есть "ядерный вариант" - исключить Венгрию из политических решений ЕС. Теоретически, Брюссель может использовать специальную процедуру, которая используется, когда считается, что страна-член ЕС рискует нарушить основные ценности блока.

Эта крайняя мера считается в Брюсселе очень токсичной, поскольку она нарушит единство, которое так трудно выстраивали все время в Евросоюзе. Кроме того, это может подпитать негативное отношение венгерского народа к ЕС, что опять-таки ударит по единству блока.

Однако, вероятно, Евросоюзу все же не придется прибегать к "ядерным вариантам" или, что хуже, отказываться от начала переговоров с Украиной. Как отметил Сладкий, в прошлом ЕС хватало юридической смекалки и изобретательности, чтобы достигать консенсуса.

Это, по его словам, настраивает на оптимизм, что ЕС удастся найти оптимальное решение, которое устроит все заинтересованные стороны. Кроме того, по мнению эксперта, блокировка не выгодна и самой Венгрии.

"Чего добьется Венгрия своей блокировкой? Во-первых, она дискредитирует весь ЕС. Во-вторых, если Венгрия заблокирует переговоры, то Украина может вообще не вводить никаких изменений относительно нацменьшинств, которые требует Будапешт. То есть Венгрия сделает только хуже. Поэтому будем надеяться, что в Будапеште поймут, что своим решением они нанесут ущерб не только собственным союзникам и Украине, но и себе", - объяснил Сладкий.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, несколько недель назад Еврокомиссия обнародовала отчет. В документе она рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.

Для того чтобы они начались, необходимо соответствующее решение всех стран ЕС. Вопрос лидеры государств-членов обсудят на саммите, который состоится 14-15 декабря.

В то же время Венгрия уже открыто заявила о том, что выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Сейчас, по информации СМИ, венгерский премьер Виктор Орбан пытается убедить главу Европейского совета Шарля Мишеля не выносить вопрос переговоров на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря.