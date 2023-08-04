Заберут ли в армию мужчин, у которых дети или жена с инвалидностью: объяснение юриста

Могут ли мобилизовать тех, у кого есть родственники с инвалидностью

Ранее для получения отсрочки было достаточно предоставить в ТЦК и СП (военкомат) документ о родственных связях. Свидетельство о браке, свидетельство о рождении, cправку к акту осмотра МСЭК жены или родителей, говорит Антон Маринич.

"Теперь отсрочку могут получить военнообязанные, имеющие жену или мужа с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены или мужа из лиц с инвалидностью I или II группы, при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать", – обращает он внимание.

Теперь чтобы получить отсрочку от мобилизации военнообязанному, кроме документов о родственных связях и документов об установленной инвалидности, необходимо подтвердить, что отсутствуют другие трудоспособные лица, которые могут их содержать.

К трудоспособным лицам относятся лица, не достигшие пенсионного возраста.

"К лицам, потерявшим трудоспособность, относятся лица, достигшие пенсионного возраста, лица, достигшие пенсионного возраста, что дает право на назначение пенсии на льготных условиях, и неработающие лица, признанные лицами с инвалидностью в установленном порядке (Статья 1 Закона Украины "О прожиточном минимуме" № 966-XIV от 15.07.1999)", – добавляет собеседник.

Фото: Сейчас уже нужно подтверждать, что нет других работоспособных осей, которые могут содержать родителей или жену с инвалидностью (Getty Images)

Обязанность содержать своих родителей установлена в статье 202 Семейного кодекса Украины, при этом право на содержание возникает при условии, если родители:

являются нетрудоспособными;

нуждаются в материальной помощи (то есть родители не имеют возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсии или ее низкого размера).

При этом получение матерью или отцом доходов больше прожиточного минимума не свидетельствует о том, что отец (мать) не нуждаются в материальной помощи.

Нетрудоспособные граждане – это люди, достигшие установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсионного возраста, или лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи с утратой кормильца в соответствии с законом.

В подтверждение содержания своих родителей (родителей жены/супруга) могут предоставляться:

договор об уплате алиментов;

решение суда, которым установлена обязанность уплачивать алименты родителям.

"Об отсутствии других трудоспособных лиц, которые обязаны содержать родителей вопрос неоднозначен, поскольку может быть двое трудоспособных детей, из которых только один содержит, при этом обязанность содержания остается и у другого трудоспособного ребенка", – говорит специалист.

Фото: Раньше для получения отсрочки было достаточно предоставить в военкомат документ о родственных связях (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью, должны это подтвердить следующими документами: