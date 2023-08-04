Заберут ли в армию мужчин, у которых дети или жена с инвалидностью: объяснение юриста

В июне этого года президент Украины подписал Закон №9342, которым изменили основание для отсрочки от мобилизации для отдельной категории военнообязанных.
Ранее отсрочку предоставляли тем военнообязанным, у которых жена имеет инвалидность, или у кого один из родителей или родителей жены имеет инвалидность I или II группы.
Что изменилось сейчас в этих нормах и мобилизуют мужчин, имеющих детей или жену с инвалидностью – в комментарии РБК-Украина объяснил адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.
Ранее для получения отсрочки было достаточно предоставить в ТЦК и СП (военкомат) документ о родственных связях. Свидетельство о браке, свидетельство о рождении, cправку к акту осмотра МСЭК жены или родителей, говорит Антон Маринич.
"Теперь отсрочку могут получить военнообязанные, имеющие жену или мужа с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены или мужа из лиц с инвалидностью I или II группы, при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать", – обращает он внимание.
Теперь чтобы получить отсрочку от мобилизации военнообязанному, кроме документов о родственных связях и документов об установленной инвалидности, необходимо подтвердить, что отсутствуют другие трудоспособные лица, которые могут их содержать.
К трудоспособным лицам относятся лица, не достигшие пенсионного возраста.
"К лицам, потерявшим трудоспособность, относятся лица, достигшие пенсионного возраста, лица, достигшие пенсионного возраста, что дает право на назначение пенсии на льготных условиях, и неработающие лица, признанные лицами с инвалидностью в установленном порядке (Статья 1 Закона Украины "О прожиточном минимуме" № 966-XIV от 15.07.1999)", – добавляет собеседник.
Обязанность содержать своих родителей установлена в статье 202 Семейного кодекса Украины, при этом право на содержание возникает при условии, если родители:
При этом получение матерью или отцом доходов больше прожиточного минимума не свидетельствует о том, что отец (мать) не нуждаются в материальной помощи.
Нетрудоспособные граждане – это люди, достигшие установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсионного возраста, или лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи с утратой кормильца в соответствии с законом.
В подтверждение содержания своих родителей (родителей жены/супруга) могут предоставляться:
"Об отсутствии других трудоспособных лиц, которые обязаны содержать родителей вопрос неоднозначен, поскольку может быть двое трудоспособных детей, из которых только один содержит, при этом обязанность содержания остается и у другого трудоспособного ребенка", – говорит специалист.
Мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью, должны это подтвердить следующими документами:
Отметим, во время мобилизации повестки могут раздавать фактически где угодно. Однако на военную службу могут призвать не всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет: есть определенные исключения. Антон Маринич рассказал РБК-Украина, кого могут не мобилизовать даже во время военного положения.
Также юрист объяснил, почему во время военного положения военнообязанные не могут изменить место жительства, как раньше.
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