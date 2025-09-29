RU

Общество Образование Деньги Изменения

Появятся ли в Украине "языковые патрули": ответ омбудсмена

Предусматривает ли закон "языковые патрули" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Языковое законодательство в Украине не предусматривает создание никаких "языковых патрулей". Более того, такая модель не является эффективной, считает Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Об этом эксперт заявила в интервью РБК-Украина.

"Языковые патрули" не будут создавать

"Языковым законом не предусмотрено никаких "патрулей". Более того, на начальных этапах обсуждения действительно рассматривалась идея языковой инспекции, но это положение не вступило в силу", - пояснила Ивановская.

Вместе с тем она добавила, что в процессе наработки изменений к закону, возможно, соответствующее положение будет актуализировано, поскольку идут разговоры об этом.

Россия продвигала слухи о "языковых патрулях"

Ивановская отметила, что еще в 2019 году российская пропаганда распространяла миф о "языковых патрулях", чтобы напугать общество и дискредитировать языковую политику Украины.

"Как раз такая форма давления, как "патруль", может вызвать сопротивление. Запретный плод всегда кажется слаще. Это прямой путь к раздору, и именно этого хочет враг", - подчеркнула языковой омбудсмен.

Как будут контролировать языковое законодательство

По словам Ивановской, в Украине применяется цивилизованная и правовая модель контроля. Сейчас созданы представительства Уполномоченного на местах, и их работа может быть усилена.

"Если будет обеспечено надлежащее финансирование, мы можем уже сегодня увеличить количество региональных представителей, которые будут осуществлять государственный контроль в рамках действующего закона", - сказала она.

По состоянию на сейчас в Украине только 5 представителей Уполномоченного по защите государственного языка, этого критически мало для обеспечения масштабных потребностей.

