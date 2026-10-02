RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Появится ли интернет в Национальном роуминге: ответ Минцифры

17:34 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Дмитрий Левицкий
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Национальный роуминг продолжает поддерживать мобильную связь при обесточивании. Мобильный интернет в этой системе пока недоступен, но такая возможность изучается.

Об этом в интервью рассказал заместитель министра по цифровой трансформации Станислав Прибитько.

Национальный роуминг позволяет абоненту автоматически или вручную подключиться к сети другого мобильного оператора, если его временно исчезли.

Однако связь не гарантирована абсолютно при любых условиях, отмечает Прибитько. Если в результате массированных обстрелов или длительного блекаута одновременно перестанут работать станции всех операторов в конкретном районе, система не сможет их заменить.

Чтобы предотвратить такие кризисы, операторы уже сейчас усиливают устойчивость инфраструктуры:

  • устанавливают генераторы на критических узлах;
  • усиливают источники резервного питания;
  • существенно увеличивают время автономной работы базовых станций.

Что с мобильным интернетом в роуминге

Пока воспользоваться мобильным интернетом в национальном роуминге нельзя - доступны только голосовые вызовы и сообщения.

"Мы изучаем возможность добавить эту услугу в будущем. Главная задача роуминга сегодня, чтобы человек мог позвонить родным, вызвать помощь или отправить SMS даже тогда, когда возникли проблемы с ее оператором", - отметил Прибитько.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Интернетзв'язокМінцифра