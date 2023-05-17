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Считается ли преступлением получение паспорта РФ в оккупации: объяснение омбудсмена

Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Получение российского паспорта на оккупированных территориях Украины не будет считаться преступлением. Украинцы, вынужденные это сделать, являются жертвами преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Он отметил, что украинцы в оккупации, ставшие жертвами принудительной паспортизации, стали чаще обращаться в Офис омбудсмена.

Лубинец напомнил, что принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях признается грубым нарушением норм права, в частности в соответствии со:

  • статьей 45 Положения о законах и обычаях войны на суше, которое является приложением к Четвертой Гаагской конвенции от 18 октября 1907;
  • положениями Четвертой Женевской конвенции;
  • статьей 25 Конституции Украины.

Кроме того, принудительное получение паспорта РФ не является основанием лишения гражданства Украины.

Омбудсмен подчеркнул, что в большинстве случаев получение российского паспорта является вынужденным шагом, помогающим сохранить жизнь и здоровье, используется для выезда с временно оккупированной территории через третьи страны.

"Отмечаю, лица, вынужденные получать паспорт РФ при таких обстоятельствах, не могут считаться преступниками, скорее - жертвами преступления", - добавил Лубинец.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец посоветовал украинцам оккупировать брать российские паспорта, если это поможет сохранить здоровье и жизнь.

Также, по данным Центра национального сопротивления, оккупанты в Запорожской области угрожают украинцам отключениями света, если те откажутся получить паспорта РФ.

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