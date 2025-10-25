Успеют ли в ЕС за год отказаться от нефти и газа из РФ? Что говорят в Германии

Германия заинтересована в том, чтобы Евросоюз успел до 2027 года отказаться от российских энергоносителей. Для этого Берлин инвестирует в возобновляемые источники энергии и ищет альтернативы нефти и газу из РФ.
Об этом заявила министр энергетики Германии Катерина Райхе, отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина.
"Смогут ли другие страны Евросоюза отказаться? Мы работаем над этим и это ответственность Германии также поддержать их на этом пути. Важно, чтобы мы военную кассу РФ не наполняли через постоянные закупки энергоресурсов", - заявила Райхе.
По ее словам, Германия в последние годы много инвестировала для того, чтобы диверсифицироваться. Правительство расширяло LNG-контракты, заключало партнерства с другими странами, в частности с США, с Канадой, странами Ближнего Востока.
"Будем и в дальнейшем это делать. Мы развиваем сами возобновляемые источники энергии, чтобы быть более устойчивыми. И в целом Германия будет нуждаться в газе, поэтому важно работать с надежными партнерами, но однозначно не с Россией", - добавила министр экономики Германии.
Совет ЕС 20 октября принял общую позицию относительно поэтапного прекращения импорта российского газа в рамках плана REPowerEU, который предусматривает полный отказ от российских энергоносителей до 1 января 2028 года.
Согласно проекту нового регламента, полный запрет на импорт российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа вступит в силу с 1 января 2028 года. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период.
Документ вводит систему предварительного разрешения на импорт газа, чтобы не допустить попадания российского топлива на рынок ЕС под видом транзита или смешанных поставок.
Каждая страна Евросоюза должна разработать национальный план диверсификации источников поставок, тогда как государства, которые уже полностью отказались от российских энергоносителей, освобождаются от этой обязанности.