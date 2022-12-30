Спасет ли Украину от отключений света теплая зима: прогноз экспертов

Проблемы с электроэнергией в Украине останутся до завершения отопительного сезона даже при условии прекращения обстрелов и теплой зимы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Было повреждено более 50 подстанций разного класса напряжения и более 50 высоковольтных линий электропередачи, что привело к сложностям в транспортировке даже ограниченного объема производимой электроэнергии. Полностью ликвидировать указанные проблемы до апреля 2023 года не представляется возможным при любом, в том числе, и положительном сценарии (прекратились обстрелы инфраструктуры, теплая зима)", - заявил он в комментарии РБК-Украина.

Прежде всего, отметил эксперт, причина в колоссальном дефиците поврежденного и разрушенного уникального энергетического оборудования, которое невозможно быстро получить и смонтировать. Речь, в частности, об автотрансформаторах высокого класса напряжения.

Омельченко прогнозирует стабильный дефицит мощности в течение всей зимы на уровне до 2 ГВт. В период после очередной волны воздушных атак (в течение 2-5 суток) этот дефицит может возрастать в два раза, а, возможно, и больше, что повлечет за собой жесткие аварийные отключения по всей стране.

Но директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что накопленный опыт специалистов "Укрэнерго" и облэнерго, а также прогнозы относительно теплой зимы увеличивают оптимизм.

"Даже если и будет атака, то большая часть в целом Украины и Киева все-таки будет с электричеством. Им (россиянам - ред.) сейчас сложнее, чем в начале, попадать по целям и вредить", - отметил эксперт.