Спасет ли "Нафтогаз" отставка Витренко. И с чем столкнется новый глава компании

Кабинет министров 1 октября уволил Юрия Витренко с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Решение было принято по заявлению самого Витренко об отставке – это подтвердили в компании. Никаких комментариев сам он пока не дал – в "Нафтогазе" сообщили, что согласно решению КМУ, до 3 ноября Витренко еще будет возглавлять компанию, а все детали будут сообщены именно в последний день его работы.

Место Витренко в НАК займет нынешний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Несколько источников издания и в правительстве и из числа депутатов подтвердили, что его увольнение из Кабмина и назначение в НАК запланировано на конец текущей недели.

Главой НАК Витренко был назначен в конце апреля 2021 года. Он заменил Андрея Коболева, при котором 2020 год компания закончила с убытками. Витренко удалось сделать НАК по итогу года прибыльной, но за счет перевода в компанию 27 млрд грн от Оператора ГТС Украины, которая в итоге оказалась практически банкротом.

К тому же сразу после назначения Виренко НАПК заявило о незаконности такого решения, поскольку усмотрело конфликт интересов нового главы НАК, который перешел в компанию с должности и.о. министра энергетики, на которой имел возможность влиять на работу НАК.

НАПК направило предписание с требованием отменить решение Кабмина по назначению Витренко, но премьер Денис Шмыгаль оспорил это предписание в суде, и Витренко продолжил возглавлять компанию. Но уже в 2022 году в отношениях с правительством у нового главы НАК начались проблемы, которые и привели в итоге к его увольнению.



Сага длиной в четыре месяца



Процесс подготовки к увольнению Витренко длился почти четыре месяца. Первая информация о реальных планах заменить главу НАК появилась еще в июле. РБК-Украина подробно писало о причинах. Среди них: кадровые решения по дочерним компаниям НАК, в частности, "Укртранснафта", споры с правительством по поводу объемов газа, необходимых на зиму, скандал с покупкой дорогого автомобиля советником главы НАК Олегом Диденко, которого в итоге уволили с должности.

Потом НАК практически провалил реструктуризацию внешнего долга на общую сумму 1,5 млрд долларов, хотя глава компании, по словам знакомых с ситуацией источников, обещал реструктуризировать долг во что бы то ни стало. Но после неудачных переговоров с кредиторами Витренко заявил, что в состоянии дефолта компания оказалась по вине правительства, которое потребовало сохранить деньги на закупку газа.

Кабмин поставил задачу накопить 19 млрд кубометров, а Витренко заявлял, что хватит и 15 млрд. Правда, в итоге газа в хранилищах особо больше не стало – к концу октября около 14,5 млрд кубометров, а конфликт с правительством только обострился.

Витренко требовал на закупку газа компенсацию из бюджета - 120 млрд гривен. Но при этом, по информации источников в КМУ, он никак не пояснял где, когда и по какой цене собирается его покупать, если получит деньги.

"Минфин, конечно же, отказывался выделять деньги, которых в принципе и не было, без пояснений, как их будут использовать”, – рассказал изданию собеседник, принимавший участия в совещаниях, на которых обсуждался этот вопрос.

В конце августа Витренко даже сам заявил, что готов уйти с должности, если это поможет убедить инвесторов поддержать предложение о реструктуризации долга. "Я не женат на этой должности", – сказал он в интервью Reuters. Однако дальнейшее развитие событий подтвердило, что покидать НАК Витренко не очень хочет.

Что не сделал Витренко и почему нравился президенту?

В Офисе президента всерьез готовились заменить руководство "Нафтогаза" с середины сентября. Тогда претендентами на нового главу компании был заместитель главы ОП Ростислав Шурма, и.о. гендиретора "Укртрансгаза" Сергей Перелома и бывшая член набсовета НАК Наталья Бойко. Однако буквально через день после появления этой информации с Витренко провел встречу президент Зеленский, по данным источников, по инициативе самого главы НАК. Встреча прошла в очень узком кругу, поэтому детали разговора неизвестны. Немного позже стало известно, что Витренко был дан, можно сказать, испытательный срок до конца октября для разрешения всех проблемных вопросов. Но в итоге число проблем лишь увеличилось.

Оказалось, что облгазами, которые от компании Дмитрия Фирташа переданы дочке НАК "Чорноморнафтогазу" управлять практически некому. Ими по-прежнему занимается бывший управленец – РГК (Региональная газовая компания), хотя в НАК заявляли, что у компании есть большой опыт управления такими объектами.

О реструктуризации долга так и не договорились, а в конце октября отключили Трипольскую ТЭС от газа за долги. НАК имел на это право, но ситуация подтвердила, что долговой вопрос цивилизованным образом решить не удалось и пришлось прибегать к радикальным мерам в условиях дефицита энергии.

Как рассказал директор консалтинговой компании “Нефтегазстройинформатика” Леонид Униговский, недавно экспертный совет по газовым вопросам их компании обсуждал ситуацию в отрасли и все пришли к единому мнению, что "Нафтогаз" управляется "из рук вон плохо".

"Нет четкой структуры управления, решения принимаются крайне медленно, очень много бюрократии", – отметил Униговский. Кроме того, он считает существенным упущением то, что НАК до сих пор не заключил среднесрочные контракты на импорт газа.

"Газ можно закупать и в 2023 году, но контракт должен быть. Это гарантия поставки, взамен просто обещаний. Так сделали в Германии, Эстонии и других странах. Мы этого не сделали", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

За несколько месяцев Витренко удавалось благодаря расположению Зеленского избегать увольнения, отметил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. "Витренко долго нравился президенту, рассказывая, что все сделает и решит все проблемы. Он выкручивался из ситуации с увольнением. Но рано или поздно эта история должна была закончиться и она закончилась", – отметил эксперт.

Харченко считает, что в итоге не была решена главная задача – не удалось найти деньги или хотя бы создать условия для их привлечения на закупку газа. И причина даже не в персоне Витренко, а в системе управления компанией, которое происходит с нарушением правил корпоративного управления, то есть без участия наблюдательного совета.

Список для отбора независимых членов набсовета был готов еще в феврале – перечень из 14 претендентов даже появился в соцсетях. Но до начала активной фазы военных действий НС назначить не успели. Потом этим вопросом просто перестали заниматься, хотя оставалось отобрать четырех независимых членов и назначить трех представителей государства.

Функции набсовета стал выполнять Кабмин. В ОП считали, что претенденты на независимых членов отобраны "под Витренко" и после назначения они не согласятся его увольнять. Сейчас, по информации издания, планируется проводить новый отбор претендентов в НС "Нафтогаза", но когда – неизвестно.

Главная проблема "Нафтогаза" – не Витренко

По убеждению Харченко, именно отсутствие полноценного корпоративного управления НАК и создает основную проблему. Она заключается в отсутствии денег и невозможности привлечь их без контроля за работой компании именно набсоветом.

На сегодняшний день ЕБРР принял решение о выделении для энергетики 500 млн евро – 300 млн для "Укрэнерго" и 200 млн – для НАК. Но "Нафтогаз" не может получить этот ресурс именно из-за отсутствия в компании набсовета. Витренко пообещал решить вопрос, но ничего не получилось, отметил Харченко. Именно это, по его мнению, и является основной причиной для увольнения.

"Сейчас все понимают, что в компании очень серьезные финансовые проблемы. Нужно закрыть разрыв по деньгам без привлечения бюджетных средств, которых нет и найти деньги на закупку газа, причем не столько до конца года, сколько на начало следующего и на потом. Но если кто-то надеется, что замена Витренко на Чернышова как-то решит этот вопрос, то он очень сильно ошибается", - отметил Харченко.

Эта задача не решаема без наведения порядка с корпуправлением. "Но те люди, которые курируют это направление в ОП, почему-то не способны понять проблему. Они не понимают, что партнеры раздражены не Витренко, а именно нарушением правил игры. Никто не даст денег просто потому, что вы поменяли главу НАК", - заявил эксперт.

Один из высокопоставленных чиновников, который плотно общается с партнерами по вопросу финансовой поддержки Украины, подтвердил, что основной проблемой для НАК сейчас является именно налаживание действенной системы корпоративного управления.

"То, что на НАК надо срочно восстановить нормальную систему корпоративного управления – это факт. Без этого никто им денег давать не будет – ни государственные структуры, ни рынок. При нынешней ситуации (при отсутствии набсовета - ред.) репутация НАК как компании очень негативная", – отметил собеседник.