Вручат ли повестку на улице тем, кто обновил данные в Резерв+: объяснение

Когда военнообязаны новые данные в приложении Резерв+, при проверке эту информацию смогут увидеть представители правоохранительных органов или работники ТЦК и СП. Это будет означать, что человек выполнил требование закона и не будет оштрафован за необновление данных.

В то же время, когда такого человека встретят работники ТЦК, следующим шагом будет вручение повестки на ВЛК, говорит Ккатерина Анищенко. По ее словам, такая же процедура ожидает и тех, кто данне еще не обновил: их направят в ТЦК обновлять данные. А в процедуру обновления данных и как раз и входит прохождение военно-врачебной комиссии.

"Лица, уже обновившие данные онлайн, будут получать направление на ВЛК и в дальнейшем реализовывать это направление на практике. Будет доступна более детальная функция: когда в следующий раз остановят на улице, то при проверке данных будет видно, что человек зарегистрирован в едином реестре призывников, мобилизованных и военнослужащих. И также будет видно, что у него есть направление на ВЛК, которое было или не было реализовано", – отмечает адвокат.

Также в профильных структурах обещают, что работникам ТЦК будет доступна информация о том, сколько повесток мужчина получил и на сколько из них не среагировал. Но сейчас этот функционал пока не введен.

Катерина Анищенко говорит: тем, кто собирается в ТЦК, стоит готовиться к большим очередям.

"Сейчас мы наблюдаем большие очереди в ТЦК. Мои клиенты говорят, что иногда даже приходится брать отпуск, чтобы там простоять и потом еще успеть пройти ВЛК", – говорит она.