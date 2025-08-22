Учитывается ли "Пакет школьника" при назначении субсидии: в ПФУ предоставили разъяснения

Напомним, в Украине стартовала программа "Пакет школьника", которая предусматривает выплату 5000 гривен семьям первоклассников. Подать заявку можно с 15 июля до 15 ноября 2025 года через "Дію" или сервисные центры ПФУ. Средства выдаются на спецсчет и их можно потратить только на детскую одежду, обувь и школьные принадлежности.

РБК-Украина ранее писало, что в Украине жилищную субсидию могут не назначить по ряду причин. В частности, если квартира имеет площадь более 130 кв. м или дом более 230 кв. м, были крупные покупки или финансовые операции на более 50 тыс. гривен, есть несколько квартир или новый автомобиль, а также значительные сбережения на счетах.

Отказ могут получить и те, кто не имеет официального дохода или не платил ЕСВ, имеет долги за коммунальные услуги или алименты, не вернул излишне выплаченную субсидию.