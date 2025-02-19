Справится ли Украина без помощи США: Буданов дал честный ответ

"Будем честны - без США нам будет очень трудно. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить их поддержку Украины. Как гласит известная украинская пословица, "один в поле не воин". Это мой ответ в контексте Соединенных Штатов", - сказал он.

По его словам, данное сотрудничество носит явно двусторонний и взаимовыгодный характер.

"Что касается Европы, то невозможно представить себе глобальную безопасность европейского континента без Украины. И без нашей героической армии, в настоящее время крупнейшей в Европе, закаленной в величайшей войне со времен Второй мировой войны", - сказал Буданов.

Помощь Европы и США

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС в полной мере оказывает военную помощь Украине и готов сделать даже больше.

По данным Кильского института, страны Запада оказывают Украине небольшую, но стабильную помощь в размере 80 млрд евро в год.

Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине, выделив 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи. США выделили 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовых и гуманитарных ассигнований.

Всего за последние три года Украине было выделено около 267 млрд евро помощи. Из общей суммы около 130 млрд евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 млрд евро (44%) на финансовую поддержку и 19 млрд евро (7%) на гуманитарную помощь.

Президент США Дональд Трамп в последние дни заявляет, что американская помощь Украине якобы составила 300 млрд долларов. Он также утверждает, что Европа дала всего 100 млрд.