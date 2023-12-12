Повлиял ли сбой в "Киевстар" на работу системы оповещения в Киеве: что говорят в КГГА

Сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" не влияет на постоянство работы системы оповещения о воздушной тревоге в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Как отмечают в КГГА, даже в случае отсутствия электроснабжения модернизированная часть системы оповещения будет работать автономно.

В то же время, в местах установки старой части системы, в случае отсутствия света о сирене будет извещать Патрульная полиция через громкоговорители.

Также, как сообщили столичные власти, оплата проезда в киевском метрополитене производится в обычном режиме.

Сбой в "Киевстар"

Напомним, что сегодня произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар".

Как сообщил источник РБК-Украина, оператор "Киевстар" попал под хакерскую атаку. Ожидается, что восстановление связи и интернета может занять некоторое время.

В результате большого сбоя в "Киевстар" по всей стране абоненты зафиксировали отсутствие мобильной связи, также не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Кроме того, нет доступа в интернет.

Вместе с тем сбой в "Киевстар" привел и к другим проблемам в разных уголках страны, связанных с уличным освещением, работой "горячих линий", оплатой проезда и работы терминалов, а также банкоматов.

Детальнее об этом читайте в материале "Киевстар" атакуют. Что известно о масштабном сбое и когда возобновят связь".