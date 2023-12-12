ua en ru
Вт, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Повлиял ли сбой в "Киевстар" на работу системы оповещения в Киеве: что говорят в КГГА

Киев, Вторник 12 декабря 2023 14:37
UA EN RU
Повлиял ли сбой в "Киевстар" на работу системы оповещения в Киеве: что говорят в КГГА Фото: сбой в "Киевстар" не повлиял на работу системы оповещения в Киеве (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" не влияет на постоянство работы системы оповещения о воздушной тревоге в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как отмечают в КГГА, даже в случае отсутствия электроснабжения модернизированная часть системы оповещения будет работать автономно.

В то же время, в местах установки старой части системы, в случае отсутствия света о сирене будет извещать Патрульная полиция через громкоговорители.

Также, как сообщили столичные власти, оплата проезда в киевском метрополитене производится в обычном режиме.

Сбой в "Киевстар"

Напомним, что сегодня произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар".

Как сообщил источник РБК-Украина, оператор "Киевстар" попал под хакерскую атаку. Ожидается, что восстановление связи и интернета может занять некоторое время.

В результате большого сбоя в "Киевстар" по всей стране абоненты зафиксировали отсутствие мобильной связи, также не работает сайт оператора, мобильное приложение "Киевстар". Кроме того, нет доступа в интернет.

Вместе с тем сбой в "Киевстар" привел и к другим проблемам в разных уголках страны, связанных с уличным освещением, работой "горячих линий", оплатой проезда и работы терминалов, а также банкоматов.

Детальнее об этом читайте в материале "Киевстар" атакуют. Что известно о масштабном сбое и когда возобновят связь".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев
NEWS
Вопрос на миллиарды. Зеленский встретится с Байденом и не только: главное о визите в США
Вопрос на миллиарды. Зеленский встретится с Байденом и не только: главное о визите в США
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год