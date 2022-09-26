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Повлияет ли российская мобилизация на ход войны: оценка эксперта

Фото: Мобилизация в России не повлияет на ход войны в Украине (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Частичная мобилизация, которою недавно объявил российский диктатор Владимир Путин, не повлияет на ход войны в Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

"Уже слишком поздно. После того как Украина пришла в себя, они продвинулись только в Луганской области и только на расстояние менее 50 километров. С тех пор, с апреля, когда они объявили о намерении захватить Донбасс, большего продвижения не было", - заявил он.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о мобилизации в РФ и подписал соответствующий указ. При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах призвать до 300 тысяч человек.

Кроме того, в России уже несколько губернаторов подвергли критике мобилизацию, а по ряду регионов противники "могилизации" начали выходить на протесты.

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