Повлияет ли реформа МСЭК на выплату пенсий по инвалидности: ответ министра

Она отметила, что в соцсетях начали распространять некорректную информацию о реформе МСЭК и системе социальной поддержки лиц, получивших инвалидность.

Министр подчеркнула, что украинцы, которым была назначена пенсия по инвалидности на законных основаниях, продолжат ее получать.

"Все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, - будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, получающим их на законных основаниях, не будут уменьшены", - заявила Жолнович.

Она добавила, что реформа призвана усилить поддержку тех, кто получил травмирование или вред здоровью, ускорить предоставление такой поддержки, уменьшить бюрократию, а также сделать систему поддержки во время и после болезни или травмирования понятной, простой и удобной для граждан.