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Повлияет ли реформа МСЭК на выплату пенсий по инвалидности: ответ министра

Фото: министр социальной политики Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Реформа медико-социальных экспертных комиссий не повлияет на социальные выплаты. Пенсии по инвалидности продолжат начислять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра социальной политики Оксану Жолнович в Facebook.

Она отметила, что в соцсетях начали распространять некорректную информацию о реформе МСЭК и системе социальной поддержки лиц, получивших инвалидность.

Министр подчеркнула, что украинцы, которым была назначена пенсия по инвалидности на законных основаниях, продолжат ее получать.

"Все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, - будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, получающим их на законных основаниях, не будут уменьшены", - заявила Жолнович.

Она добавила, что реформа призвана усилить поддержку тех, кто получил травмирование или вред здоровью, ускорить предоставление такой поддержки, уменьшить бюрократию, а также сделать систему поддержки во время и после болезни или травмирования понятной, простой и удобной для граждан.

Реформа МСЭК

Напомним, после ряда громких коррупционных скандалов в Украине было принято решение ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уволил руководство центральной МСЭК и руководителей профильного департамента Минздрава. По его словам, функции МСЭК будут выполнять соответствующие больницы.

На фоне скандалов Зеленский заявил, что недоволен работой двух министров - главы Минздрава и главы Минсоцполитики.

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