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Повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на водоснабжение Киева: ответ "Киевводоканала"

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Вторник 06 июня 2023 10:09
Повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на водоснабжение Киева: ответ "Киевводоканала" Фото: в "Киевводоканале" рассказали, повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на водоснабжение Киева (f-guide/kyivcity.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища не отразится на водоснабжении Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Сообщается, что в столице ситуация с водоснабжением остается стабильной. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет.

Киев продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме.

Между тем, специалисты "Киевводоканала" работают 24/7 для того, чтобы обеспечить надежное централизованное водоснабжение потребителей.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня ночью российские оккупанты совершили подрыв Каховской ГЭС. В "Укргидроэнерго" сообщили, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Власти уже проводят эвакуацию.

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