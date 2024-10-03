ua en ru
Чт, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Повлияет ли пауза в финансовой помощи Украине на курс доллара: оценка эксперта

Украина, Четверг 03 октября 2024 08:48
UA EN RU
Повлияет ли пауза в финансовой помощи Украине на курс доллара: оценка эксперта Фото: курс доллара зависит от НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Неритмичность внешней финансовой помощи Украине не повлияет на курс доллара. Ситуация на валютном рынке зависит только от способности НБУ проводить интервенции на рынке.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал и.о. исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский.

Он отметил, что если в августе Украина получила более 8 млрд долларов от международных партнеров, то в сентябре результат был практически нулевым.

"Однако суммарно средний показатель за 2 месяца превышает 4 млрд долларов в месяц, что заметно лучше среднемесячного результата января-июля (2,3 млрд долларов). Поэтому никак нельзя констатировать проблемы с помощью, просто ее удалось получить в августе", - констатирует финансист.

Глинский считает, что курс доллара на валютном рынке сейчас исключительно определяется способностью НБУ закрывать интервенциями разницу между спросом и предложением.

"Как мы видим, эта способность остается очень высокой. Даже после пауз во внешнем финансировании объем резервов составляет 37-39 млрд долларов, что является достаточно высоким показателем для заверения рынка в доминировании НБУ над курсом", - отметил он в комментарии изданию.

К тому же, отметил он, в октябре ожидается положительное решение МВФ о выделении очередного транша кредитной поддержки. Также работают другие программы финансирования Украины.

Напомним, в сентябре НБУ увеличил продажу валюты из резервов на межбанке на 19% до 3,2 млрд долларов. С начала года НБУ продал на межбанке 23,4 млрд долларов. В сентябре Украина не получала международной помощи для покрытия дефицита бюджета. Таким образом, с начала года помощь остается на уровне 24,5 млрд долларов. В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны остаются меньше, чем помощь Киеву. Однако в сентябре международные резервы Украины должны сократиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Ночная атака на Киев. Ни один из российских дронов своей цели не достиг, - КГВА
Ночная атака на Киев. Ни один из российских дронов своей цели не достиг, - КГВА
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России