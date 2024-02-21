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Могут ли пенсионеры с детьми до 18 лет получить прибавку к пенсии? Ответ ПФУ

Среда 21 февраля 2024 18:37
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Могут ли пенсионеры с детьми до 18 лет получить прибавку к пенсии? Ответ ПФУ Иллюстративное фото: деньги (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине иногда люди, вышедшие на пенсию, имеют под своей опекой детей до 18 лет. В таком случае им предусмотрена надбавка к пенсионным выплатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как отметили в ведомстве, пенсионерам, которые содержат детей в возрасте до 18 лет и не работают, устанавливается надбавка к пенсии. Она назначается в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для того чтобы получить дополнительные выплаты необходимо собрать следующие документы:

  • оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
  • оригинал и копия свидетельства о браке;
  • справка уполномоченного органа по месту жительства о составе семьи или о том, что ребенок находится на иждивении пенсионера;
  • справка из учебного заведения об обучении иждивенца;
  • оригинал и копия трудовой книжки;
  • справки из управления Пенсионного фонда Украины и управления социальной защиты населения по месту жительства о том, что пенсионер и жена не получают пенсию и пособие на ребенка.

Она устанавливается в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году.

Также в ПФУ разъяснили, кто и как может получить пенсию за выслугу лет.

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