Могут ли пенсионеры с детьми до 18 лет получить прибавку к пенсии? Ответ ПФУ

В Украине иногда люди, вышедшие на пенсию, имеют под своей опекой детей до 18 лет. В таком случае им предусмотрена надбавка к пенсионным выплатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как отметили в ведомстве, пенсионерам, которые содержат детей в возрасте до 18 лет и не работают, устанавливается надбавка к пенсии. Она назначается в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для того чтобы получить дополнительные выплаты необходимо собрать следующие документы:

оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;

оригинал и копия свидетельства о браке;

справка уполномоченного органа по месту жительства о составе семьи или о том, что ребенок находится на иждивении пенсионера;

справка из учебного заведения об обучении иждивенца;

оригинал и копия трудовой книжки;

справки из управления Пенсионного фонда Украины и управления социальной защиты населения по месту жительства о том, что пенсионер и жена не получают пенсию и пособие на ребенка.

Она устанавливается в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2024 году.

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