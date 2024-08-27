Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова

Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции всколыхнуло соцсети и СМИ, в том числе и в Украине. И в очередной раз актуализировало вопрос о том, стоит ли запрещать или жестко регулировать этот сверхпопулярный мессенджер или нет.

Дурова обвиняют сразу в 12 преступлениях: соучастие в распространении наркотиков, мошенничестве, киберпреступлениях, отказе предоставлять правоохранителям информацию для проведения соответствующих расследований и т.д. То есть, главная претензия французских силовиков в том, что Telegram не модерирует контент с преступным содержанием, позволяя нелегальную торговлю и прочие правонарушения через свой мессенджер.

Эти же претензии время от времени адресовали Дурову и в Украине. После его ареста сторонники и противники запрета начали приводить как старые, уже давно изученные, так и новые аргументы в поддержку и против Telegram.

Аргументы "за" и "против" запрета Telegram

Критики говорят о том, что Telegram был и остается абсолютно темной лошадкой (в отличие от своих конкурентов вроде Facebook Messenger и WhatsApp), вспоминают российское происхождение Дурова, его неоднократные уступки российским спецслужбам (в форме блокирования определенных каналов), крайне непонятную историю с блокированием Telegram в РФ, от чего спустя некоторое время отказалась сама российская власть. Наконец, указывают на то, насколько популярными стали анонимные TG-каналы – активные распространители всевозможных фейков и дезинформации, в том числе в российских интересах.

Тогда как противники запрета указывают на то, что Дуров уже давно не живет в России, что он сам подвергался давлению российской власти, что Telegram по своему удобству и покрытию является безальтернативным средством связи. А если Украина проигрывает Telegram-войны, то дело не в самой площадке, а том, что враги лучше используют его инструментарий.

На волне задержания Дурова появились и новые аргументы в пользу запрета. Если уж на Западе так обеспокоились вредом, которые представляет мессенджер, то не стоит ли украинцам последовать их примеру. Кроме того, арест бизнесмена вызвал бурю возмущения среди российских властей. Следовательно, если кремлевский режим так защищает Дурова, то украинский интерес точно лежим в обратном. Кроме того, за считанные дни до ареста появилась информация о том, что Дуров якобы специально прилетел в Баку для встречи с Владимиром Путиным, как раз посещавшим Азербайджан, но Путин от встречи якобы отказался.

Добавили масла в огонь и многочисленные провоенные Z-каналы в самом Telegram. Там сейчас вовсю ходят ролики с рассказами о том, как "управление российскими войсками ведется через телеграм". Особенно хитовой стала цитата одного из "зетников" о том, что, по сути, в Париже задержали "начальника связи ВС РФ". Среди известных одиозных личностей, возмутившихся арестом Дурова – американский телеведущий-трампист и украинофоб Такер Карлсон.

Павел Дуров дает интервью Такеру Карлсону (фото: Youtube-канал Такера Карлсона)

Все эти дискуссии в Украине ведутся уже много лет, с тех пор, как Telegram начал набирать популярность. С началом полномасштабной войны мессенджер пережил настоящий взрывной рост аудитории. Органы госвласти – от местного совета и до президента – стали активно развивать свои TG-каналы, для многих из них мессенджер вообще стал основным средством донесения месседжей до аудитории.

Военный контент без минимальной цензуры (от трупов российских военных и уничтоженной техники до видео и фото с мест прилетов ракет) позволил неизвестным в широких кругах до 24 февраля каналам обрасти многомиллионной аудиторией, "утерев нос" классическим онлайн-СМИ. По данным исследования "Опоры", трое из четырех украинцев для получения информации используют социальные сети. Среди которых уверенное лидерство – 78,1% – занимает как раз Telegram.

Дискуссии о запрете мессенджера в Украине обычно идут волнами: кто-то из представителей власти громко высказывается на эту тему (либо же случается какой-то связанные с Telegram скандал), несколько дней ведутся активные обсуждения, а потом все стихает – до следующего раза.

"Нет информации о том, что Дуров отказался от российского паспорта. Он сейчас гражданин ОАЭ, но это не предполагает отказа от российского гражданства. То есть, вероятно, какой-то контроль над Telegram со стороны России есть и мы не имеем гарантии, что вся информация отдельных людей там под защитой и не выдается секретным службам РФ", – говорил в апреле этого года в интервью РБК-Украина глава комитета Рады по вопросам свободы слова Юрослав Юрчишин.

А в начале августа много шума наделало заявление главы комитета по гуманитарной и информационной политике парламента Никиты Потураева в интервью РБК-Украина. "Когда у тебя 80% населения пользуется немодерируемой соцсетью, причем принципиально немодерируемой, руководство которой не вступает в коммуникацию с твоим государством, по которому достаточно доказательств, что она остается аффилированной с Россией, под влиянием российских спецслужб, это большая ошибка, которая, повторю, будет дорого стоить", – заявил Потураев. И назвал лучшее, по его мнению решение: либо Telegram "устанавливает диалог" с украинским государством, либо государство должно будет его закрыть.

На Банковой и в Кабине, в отличие от депутатов Рады, не высказывались в столь жесткой риторике о работе популярного месседжера. После задержания Дурова Юрчишин снова заявил о необходимости более жесткого регулирования Telegram.

"Во всем мире вводят более жесткое регулирование ТГ. Мы можем, да и должны, сделать это куда раньше. Ведь именно мы на передовой. Ничто не остановит решение, время которого наступило еще в 2022 году", – написал Юрчишин в своем Facebook.

На самом же деле, как подтверждают различные источники РБК-Украина во власти, политического решения относительно запрета Telegram не было принято. Но пару месяцев назад этот вопрос все же обсуждался на высоком уровне, президенту Зеленскому подготовили аналитический документ о плюсах и минусах запрета – по итогам чего было решено ничего резкого не предпринимать.

Нардеп Никита Потураев (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Тем более, что определенный контакт, не на институциональном, а на личном уровне, между украинской властью и администрацией мессенджера все же имеется. Об этом РБК-Украина сказали несколько несвязанных между собой источников. И время от времени этот канал связи позволяет решать точечные вопросы, в том числе связанные с блокировкой тех или иных вредоносных каналов.

"Если бы приняли решение блокировать Telegram, технически это можно реализовать достаточно просто. Попробуйте сейчас в AppleStore или Play Market в Украине скачать приложение Вконтакте или Одноклассники. Вы их там уже не найдете. И точно так же не нашли бы и Telegram", – говорит РБК-Украина один из осведомленных в этом вопросе собеседников во власти.

По словам другого источника в силовых ведомствах, как вариант, рассматривалась возможность убедить или заставить Дурова под угрозой блокировки мессенджера открыть юридическое лицо в Украине – по сути, представительство компании у нас в стране, через которое украинские власти и силовики могли бы оперативно решать проблемы, связанные с месседжером.

"Это вариант, который бы заставил Telegram работать в рамках законодательства. Что же касается вопроса анонимных каналов, это можно решить на уровне изменения закона о медиа, грубо говоря, прировняв каналы к СМИ и обязать их раскрыть своих бенефициаров. Если в Раде сильно об этом переживают, могут сами инициировать изменения", – рассуждает собеседник.

Пока же ни одна из обсуждаемых опций так и не была реализована. Ни жесткий вариант с блокировкой, ни более облегченная история с госрегулированием.

Мнение насчет запрета Telegram разделилось даже среди украинских спецслужб. Мессенджер нужен им как для проведения разнообразных ИПСО, так и для связи с украинцами на оккупированных территориях. Здесь применима известная аналогия с "запретом кухонных ножей" – если кто-то когда-то зарезал другого человека таким ножом, это не значит, что кухонные ножи надо запретить в принципе, поскольку обычно они применяются для массы полезных бытовых функций. То есть вопрос не в самом инструменте, а в том, как им пользоваться.

"Когда началось вторжение РФ, Telegram пусть не мега-оперативно, но реагировал на наши обращения и блокировал российские чат-боты и каналы, которые несли угрозу украинским войскам. Позже, когда россияне поняли, что "Киев за 3 дня" не получился, они начали много вкладывать ресурсов в информационный компонент, в том числе для блокировки уже наших чат-ботов в Telegram. И в какой-то момент это стало сложнее делать и нам, и россиянам, потому что Дуров решил играть в нейтральную Швейцарию", – вспоминает один из собеседников.

По его словам, технические особенности Telegram позволяют достаточно спокойно без оглядки на российские спецслужбы вести коммуникации с оккупированных территорий с украинской стороной. Не говоря уже о банальной безопасности для проукраинских граждан в оккупации во время просмотра новостей на украинских новостных ресурсах, используя приложение Telegram.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов тем не менее говорит о том, что для украинских спецслужб от работы месседжера в Украине больше вреда, чем пользы. Кроме того, что россияне используют Telegram для корректировки огня по украинским позициям и вербовки агентов, администрация платформы куда охотнее идет на сотрудничество с российской стороной, уверяет Юсов.

Представитель ГУР Андрей Юсов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

"Скорость реакции и взаимодействия платформы Telegram на запросы российских властей и спецслужб вообще не идут ни в какое сравнение с имеющейся коммуникацией со стороны Telegram по отношению к государству Украины", – пояснял ранее Юсов, ставя под сомнение "нейтралитет" Дурова.

Анонимные TG-каналы как метод влияния власти

Запретив Telegram, власть лишится и одного из своих любимых методов работы с электоратом – через многочисленные Telegram-каналы, прямо или косвенно администрируемые Банковой и ее сателлитами. При этом, что интересно, за последние несколько месяцев сразу несколько собеседников РБК-Украина из медийной команды власти высказывались в адрес этой технологии довольно критично.

Во-первых, потому что сама платформа все-таки неподконтрольна, и в какой-то критический момент (например, в момент начала условных переговоров о перемирии) подконтрольные каналы будут заблокированы, зато враги обрушат всю мощь своего ИПСО на многочисленную украинскую аудиторию, разгоняя, например, какую-то "зраду".

Во-вторых, в лояльности многих каналов, которые ведутся не напрямую, а через посредников, тоже нельзя быть полностью уверенными – сегодня их администратор лоялен, а завтра может внезапно сменить "хозяина" – в политических кулуарах ходят такие истории. И наконец, есть и более общее замечание – о том, что искусственное создание сети анонимных каналов может ввести в ложную иллюзию контроля над медиа-пространством – тогда как многие из них, по сути, замкнуты в своем пузыре, имеют искусственно "набитую" аудиторию ботов и на реальные умонастроения в обществе не влияют.

"Это мышление конца прошлого века. Только тогда считалось, что надо напечатать и раздать кучу газет, и это на что-то повлияет, а сейчас в роли газет – ТГ-каналы", – делился своими размышления на тему один из собеседников во власти.

Но в любом случае, пока что на самом высшем уровне, очевидно, считают, что польза от Telegram превышает риски использования платформы. Изменится ли это в ближайшее время – очевидно, станет понятно по тому, как будут развиваться отношения Дурова с французским правосудием.

Вероятно, создателю мессенджера все же придется прекратить играть в загадочность и мнить себя стоящим выше любых правил, и соглашаться на определенную регуляцию контента. Такой лайт-вариант – открытие офиса Telegram в Киеве, с возможностью прямого контакта с украинской властью и оперативного решения возникающих проблем, не на личных связях, а через конкретных уполномоченных лиц, с именами и фамилиями – видится вполне реальным решением проблемы Telegram в Украине.