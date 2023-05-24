Выйдут ли "вагнеровцы" из Бахмута 25 мая: оценка эксперта

Он отметил, что ротация - довольно сложный процесс, который должен происходить под прикрытием, поскольку подразделения на марше являются легкой целью для артиллерии Украины. При этом на позициях "вагнеровцев" должны быстро заменить регулярные силы, иначе бойцы ВСУ смогут занять территории.

По словам Селезнева, украинские защитники уже смогли занять господствующие высоты на севере и юге от города. В перспективе там может наблюдаться "серьезное оживление", поскольку у Украины сейчас есть приличный запас артиллерийских средств и боеприпасов, уточнил он.

"Но очевидно, что заявления Пригожина о выходе из Бахмута следует воспринимать через призму скептицизма. Вряд ли он будет заранее информировать о реальных действиях, потому что таким образом подвергнет себя серьезной опасности", - добавил Селезнев.

Пригожин - лжец

Отметим, что ранее основатель ЧВК "Вагнера" неоднократно делал ложные заявления. В частности, он высказывался о якобы полной оккупации Бахмута, хотя россияне не могут взять город уже 10 месяцев.

Также он врал и про вывод своих наемников из Бахмута 10 мая, обвиняя российское военное руководство в том, что оно не предоставляет его бойцам боеприпасы. В итоге никакого вывода солдат не происходило, хотя ситуация с боеприпасами, по словам самого Пригожина, не менялась.