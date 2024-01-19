Вывела ли Россия ракетоносители в Черное море с утра: ответ ВМС

"В Черном море 1 вражеский корабль, в Азовском море 1 вражеский корабль, в Средиземном море 1 вражеский корабль. Носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины

В ночь с 17 на 18 января российские войска снова атаковали Украину 33 дронами и ракетами С-300. Под ракетный удар попал Чугуев Харьковской области. Здесь один человек погиб, еще трое были ранены. Кроме того, из-за атаки дронами раненения получила и женщина в Херсоне. ПВО работала в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей, сбив 22 российских БПЛА. Подробнее о последствиях этого массированного обстрела - читайте в материале РБК-Украина.