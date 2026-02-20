Хватает ли Украине западной военной помощи: что говорят в ОП

"Если бы давали вовремя и достаточно, наверное, баллистические ракеты не попадали бы в наши объекты энергетической инфраструктуры. Они попадают тогда, когда нет достаточно ракет, которые их могут сбить", - заявил Жовква.

Он также подчеркнул, что в вопросах военной помощи все гораздо лучше, чем было в первые месяцы и годы войны.

"Есть наши соглашения по безопасности, 28 соглашений. В большинстве из них зафиксирована четкая сумма помощи Украине в военных вопросах, в течение 10-летнего периода действий этого соглашения. И страны придерживаются этих цифр, а некоторые и превышают", - добавил заместитель главы Офиса президента.

Так, Германия, имеет 8 млрд евро по соглашению, только на сегодняшний год утвердила бюджет 11,5 млрд евро и четко его выполняет. Второй вид помощи - это софинансирование совместного производства. Третий - это взносы на программу PURL, по которой 4,8 млрд долларов собрано за прошлый год.

"Смотрите, год только начался, а уже 584 млн евро мы получили за этот месяц. Шесть стран. Великобритания, впервые, кстати, присоединилась к программе PURL. Норвегия - это наш чемпион прошлого года и уже выделяет новую помощь. Нидерланды так же в топ-3 были, еще Швеция, Исландия и Латвия", - подчеркнул Жовква.

Кроме того, по программе PURL Украина получает только ту помощь, которая действительно нужна, уже удалось отойти от того формата, когда давали все что есть.

"В списках, которые идут к американской стороне, четко указано именно то, в чем нуждается Украина, поэтому и деньги выделяются четко на то, что надо. Нам не нужно уже большого количества танков, потому что война ведется по-другому. Это война дронов и воздуха. То есть нам нужна защита в воздухе", - отметил представитель ОП.

По его словам, в вопросе энергетической помощи действуют такие же подходы: определено необходимое конкретное оборудование, номенклатура, а не все в целом.