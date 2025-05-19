Хватает ли у РФ сил для массированного наступления на Сумскую область: оценка эксперта

"Сейчас, чтобы сконцентрировать такое количество личного состава по линии фронта, чтобы увеличить и дополнительные направления, тот же Сумской, врагу нужно дополнительное количество оружия и техники. Причем вдолгую, потому что это должны быть резервы и эшелонированность. А здесь этому есть определенные риторические ответы...", - сказал Тимочко.

По его словам, если будет волна наступления - будет фронт. При условии, если россияне решатся.

"Вопрос, что эта операция у них сейчас на уровне, скажем, стратегического развертывания войск, сил. Ну, то есть, это подготовка, план, учет, подтягивание резервов, наращивание боестолкновений, все это так. Но, опять же говорить, что они сейчас массированно могут наступать, или наступают и проходят вглубь наших порядков, или территорий, ну точно этого нет", - отметил эксперт.

В то же время Тимочко не ответил, смогут ли россияне накопить силы для наступления в ближайшее время. По его словам, высшее военно-политическое руководство Украины владеет большей информацией о силах и средствах противника, а также его планах и замыслах.

"С другой стороны - мы тоже готовим свое противодействие. Потому что когда мы говорим, что противник готовится там-то и там-то, то это не значит, что мы там не готовимся. Просто мы не разоблачаем свои планы и замыслы", - добавил эксперт.

Он также отметил, что отселение гражданского населения - это тоже практика прифронтовых районов или районов потенциальных угроз. Тимочко пояснил, что гораздо легче проводить эвакуацию мирного населения, когда нет резких боевых действий. А когда, наоборот, есть возможность выстраивать логистику для эвакуаций - это гораздо легче.

"Гораздо сложнее, когда это происходит уже не в прифронтовых, а во фронтовых городах. Это на самом деле серьезные вызовы. Поэтому лучше в этом случае перестраховаться. И я с этим согласен. Не хотел бы, чтобы это была паника или "измена" и тому подобное. Это очень серьезные практические продуманные вещи в плане эвакуации населения, вывода его из-под потенциальных угроз", - добавил Тимочко.