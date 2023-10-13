Около 80% украинцев против территориальных уступок России для завершения войны

В начале октября 2023 года абсолютное большинство украинцев (80%) сохраняют уверенность, что никакие территориальные уступки недопустимы, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут другие угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По данным опроса, по сравнению с маем 2023 года с 10 до 14% возросла доля тех, кто готов согласиться на территориальные уступки для достижения мира и сохранения независимости Украины.

По сравнению с маем 2023 года среди жителей Запада и Центра настроения населения практически не изменились. В то же время среди жителей Юга с 8% до 21% стало больше тех, кто готов к территориальным уступкам, а среди жителей Востока показатель вырос с 13% до 22% (причем, если анализировать жителей Востока, которые и сейчас проживают на Востоке, то среди них 28% готовы к территориальным уступкам).

"Впрочем, несмотря на указанные тенденции для жителей Юга и Востока среди них все равно убедительное большинство (74% на Юге и 73% на Востоке) выступают против территориальных уступок", - отмечают социологи.

Комментарий КМИС

Как сообщил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, КМИС в начале октября 2023 года завершил опрос и сейчас прорабатывает полученные результаты.

"Есть определенные тревожные тренды в общественных настроениях, которые требуют отдельного внимания и анализа. Однако стержневым мы считаем базовую готовность украинцев к территориальным уступкам, более интегрально отражающим ощущение украинцев нынешней ситуации в стране и собственного самочувствия", - сказал он.

По его словам, возможно, найдутся сторонники "теории зрад", которые будут исключительно пессимистично трактовать рост готовности к территориальным уступкам.

"Однако мы подчеркиваем, что для интерпретации важно учитывать контекст. Между нынешним и предыдущим опросом прошло около четырех непростых месяцев с кровавыми битвами и разрушительными обстрелами (и, кроме этого, с внутренним политическим напряжением из-за коррупционных вопросов и сложностей в отношениях с зарубежными друзьями). Скорее всего, у многих украинцев до начала лета ожидания относительно начала осени 2023 года были более оптимистичными", - сообщил Грушецкий.

Однако, несмотря на все эти факторы, абсолютное большинство украинцев не падают духом и сохраняют уверенность в важности продолжать борьбу с врагом, добавил социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 29 сентября - 9 октября 2023 среди 1010 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.