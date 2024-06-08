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Выключают ли свет торговым центрам в Киеве: ответ ДТЭК

Фото: ДТЭК объяснил, выключают ли свет киевским ТЦ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Отключение электроэнергии в Киеве распространяется и на торговые центры. Если какой-нибудь ТЦ со светом целый день, то это означает, что он имеет другой источник электропитания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию компании ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

"Друзья, иногда вы жалуетесь, что торгово-развлекательные центры - со светом целый день. Уверяем вас: все ТРЦ отключаются по графику, как и другие клиенты. Единственное исключение из этого правила - если центр подключен к той же линии, что и критические объекты", - говорится в публикации компании.

Однако в ДТЭК напомнили, что большинство ТЦ, кафе и других торговых точек подготовились к отключениям света. В частности, приобрели генераторы.

"Поэтому, если вы видите в них свет, это не значит, что мы даем им его. Возможно, они используют генераторы или другие источники", – заявили в компании.

Отключение света в Украине

В Украине после масштабных обстрелов энергетических объектов возник дефицит электроэнергии, поэтому украинцам начали отключать свет. Как рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, обстрелами было разрушено 42 энергоблока. И сегодня, по его словам, работают только 27% крупных тепловых электростанций.

Сейчас ситуация в энергетике позволяет выключать свет по графикам и иногда даже не в течение всех суток. Сегодня отключения света планировались в период с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00.

Напомним, с 8 июня свет в Украине будут выключать по новому подходу, который должен уменьшить количество очередей и позволить увеличить количество часов со светом.

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Отключения светаДТЭККиев