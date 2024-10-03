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Будут ли завтра выключать свет по графикам: прогноз "Укрэнерго"

Украина, Четверг 03 октября 2024 19:22
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Будут ли завтра выключать свет по графикам: прогноз "Укрэнерго" Иллюстративное фото: украинцам рассказали об отключении света 4 октября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в пятницу, 4 октября, отключения света по графикам не прогнозируются. Однако украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 4 октября, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

В то же время украинцев просят пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.

Отключения света в Украине

С начала этого года Россия уже совершила десятки масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране периодически действовали как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.

Однако в сентябре ситуация в энергосистеме улучшилась, пока свет не выключают.

В то же время, как отмечают эксперты, в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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