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Будут ли выключать украинцам свет в субботу: прогноз "Укрэнерго"

Украина, Пятница 11 октября 2024 17:26
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Будут ли выключать украинцам свет в субботу: прогноз "Укрэнерго" Фото: украинцам рассказали, будут ли свет выключаться 12 октября (Getty Imagеs)
Автор: Татьяна Степанова

Отключения света в Украине завтра, 11 октября, не прогнозируются. Однако украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, в субботу, меры по ограничению потребления не планируются", - сообщили в "Укрэнерго".

В то же время украинцев просят пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.

Отключения света в Украине

Напомним, в этом году Украина снова была вынуждена вернуться к графикам отключения света. Ведь российские военные в течение весны нанесли несколько массированных ударов по энергообъектам.

Кроме того, летом ситуация ухудшилась из-за аномальной жары: украинцы использовали много энергогенерации для охлаждения помещений.

Однако осенью ситуация в энергосистеме улучшилась, пока свет не выключают.

В то же время, как отмечают эксперты, в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
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