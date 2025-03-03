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Будут ли выключать свет в Украине 4 марта: что говорят в "Укрэнерго"

Фото: украинцам рассказали, будут ли выключать свет 4 марта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине во вторник, 4 марта, будут применяться графики отключения света. Однако они будут касаться только промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 4 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.

Время применения ограничений:

  • 06:00 - 09:00;
  • 15:00 - 22:00.

В то же время отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

В "Укрэнерго" отметили, что причиной введения ограничений являются последствия российских атак на энергообъекты.

 

Удары РФ по энергосистеме Украины

Напомним, в 2024 году Россия систематически наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к введению в стране графиков отключения электроэнергии.

При этом в декабре 2024 года и январе 2025-го графики почти не вводились. А в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Однако в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.

Несмотря на это в последние дни в Украине действуют графики отключений света для промышленности и бизнеса.

Кроме того, в последнее время по Украине вводят аварийные отключения света. Однако, по словам эксперта, это не является тотальной проблемой. Скорее всего, отключения связаны с проблемами у региональных операторов системы распределения

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