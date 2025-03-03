Будут ли выключать свет в Украине 4 марта: что говорят в "Укрэнерго"

Удары РФ по энергосистеме Украины

Напомним, в 2024 году Россия систематически наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к введению в стране графиков отключения электроэнергии.

При этом в декабре 2024 года и январе 2025-го графики почти не вводились. А в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Однако в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.

Несмотря на это в последние дни в Украине действуют графики отключений света для промышленности и бизнеса.

Кроме того, в последнее время по Украине вводят аварийные отключения света. Однако, по словам эксперта, это не является тотальной проблемой. Скорее всего, отключения связаны с проблемами у региональных операторов системы распределения

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