Будут ли выключать свет в Украине 20 февраля: что говорят в "Укрэнерго"

Удары РФ по энергосистеме Украины

Напомним, в прошлом году Россия систематически наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к введению в стране графиков отключения электроэнергии.

Однако в декабре 2024 года и январе 2025-го графики почти не вводились. А в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Однако в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.

Несмотря на это в последние дни в Украине начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии.

Кроме того, графики отключений света действуют для промышленности и бизнеса.

Подробно о том, какая ситуация будет с электроэнергией в случае значительных морозов - читайте в материале РБК-Украина.

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