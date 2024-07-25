RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будут ли свет выключаться в августе-октябре и когда вернутся жесткие графики: прогноз экспертов

Фото: эксперты спрогнозировали, будут ли выключать свет в августе-октябре(Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Начиная с августа отключений электроэнергии в Украине станет меньше, однако "сезона без графиков" ждать не стоит. А вот ближе к зиме ситуация со светом может снова ухудшиться.

"Ограничения будут, но минимальны. В "светло-серой зоне" отключений не будет точно, да и в принципе ожидается меньше, чем сейчас. Возможно, на уровне одной очереди в будние дни. Думаю, на выходных все будут со светом", - рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, этому поспособствуют выход всех атомных блоков по ремонтам, частичное восстановление генерации ТЭС и более холодная осенняя погода.

Однако, как отметил директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, вряд ли удастся обеспечить всех потребителей в полной мере.

"Все же баланс шаткий. Если будет солнечно и днем панели на СЭС (солнечные электростанции, - ред.) будут работать как сегодня, то да. Но если дождется по всей Украине, будут проблемы", - пояснил он.

Кроме того, эксперт считает, что ближе к зиме ситуация ухудшится. С началом отопительного сезона в ноябре потребление вырастет примерно на треть, что не сможет компенсировать запланированный прирост генерации.

"Графики стабилизационных отключений вернутся в объеме примерно трех-четырех очередей", - предположил Рябцев.

Отключение света в Украине

Напомним, из-за дефицита в энергосистеме в Украине уже несколько месяцев действуют графики отключения электроэнергии. Причиной являются российские обстрелы энергетической инфраструктуры и увеличение потребления электроэнергии из-за жары.

На днях премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что после 20-х чисел июля ограничивать электроснабжение в рамках графиков будут меньше.

Как рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отключения света в Украине будут значительно меньше в августе, сентябре и октябре. В какое-то время за этот период дефицит может не быть вообще.

К тому же 24 июля на одной из атомных электростанций был выведен из ремонта один из энергоблоков. В связи с этим вчера и сегодня в Украине уменьшили время отключения света. Так, электроэнергию не выключали до 18:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияОтключения света