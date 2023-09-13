RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет ли Украина использовать освобожденные "вышки Бойко" в военных целях: мнение эксперта

Фото: вышки Бойко (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Маловероятно, что Украина будет использовать освобожденные "вышки Бойко" в военных целях. Например, для радиотехнической разведки используются возможности западных партнеров.

Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в материале РБК-Украина "ВСУ достигают успехов. Далеко ли Украине до переломного момента на фронте".

Как отметил Селезнев, вероятно, ГУР сообщило о контроле над "вышками Бойко" уже тогда, когда стало понятно, что россияне не смогут туда вернуться. 

"Что для этого было сделано? Заминировали ли мы эти вышки, или сделали что-то, что сделало невозможным присутствие на них вражеской армии? Неизвестно. В любом случае это пример эффективной операции, которую провели при отсутствии преимущества в воздухе", - отметил Селезнев. 

В то же время маловероятно, что Украина будет использовать конструкцию в военных целях. Например, радиотехническая разведка осуществляется благодаря возможностям Запада. По словам эксперта, если сейчас взглянуть на карту сервиса Flightrada, можно увидеть два самолета-разведчика, которые кружат над Черным морем и наблюдают за врагом на территории Крыма, а также в морской акватории. 

Возвращение контроля над "вышками Бойко" 

11 сентября, ГУР сообщило о возвращении контроля над нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море, которые Россия захватила еще в 2015 году. Террористы применяли конструкцию с начала полномасштабного вторжения в военных целях.

Более подробно о том, как украинские военные смогли провести такую спецоперацию, можете узнать в материале РБК-Украина.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине