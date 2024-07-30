Будут ли отказывать женщинам-медикам в выезде за границу: объяснение юриста

Могут ли женщины-медики выезжать за границу

Вопрос о выезде женщин-медиков за границу после введения нового закона о военном учете актуален и вызывает много вопросов, отмечает юрист.

"Новый закон не предусматривает общего запрета на выезд женщин-медиков за границу. Но в июле 2023 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому женщины с медицинским образованием должны стать на военный учет. Это значит, что они могут быть мобилизованы в случае необходимости. Соответственно, определенные ограничения по выезду за границу могут распространяться и на них", - отмечает Дмитрий Франчук.

Он объясняет, что закон расширяет список женщин, подлежащих военному учету. К нему добавлены женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Поэтому женщины, подпадающие под новые правила, обязаны встать на военный учет и периодически обновлять свои данные.

"Закон не предусматривает автоматическую мобилизацию женщин. Мобилизация осуществляется только при условии объявления военного положения или введения общей мобилизации", - обращает внимание специалист.

Фото: Проверка документов на границе (facebook.com/DPSUkraine)

Будут ли проверять на границе специальность женщин

При постановке на военный учет женщина должна предъявить документы, подтверждающие ее медицинское образование (диплом, сертификаты), отмечает Дмитрий Франчук.

Эта информация вносится в соответствующие реестры, которые ведутся территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Пограничники имеют право проверить информацию о военнообязанных в соответсвующих базах данных.

"При попытке пересечения границы пограничники проверяют информацию о лице в базах данных. Если женщина является военнообязанной, но не имеет законных оснований для выезда, ей может быть отказано в пересечении границы", - отмечает юрист.

Он добавляет: любая ситуация рассматривается индивидуально. Например, если женщина имеет медицинское образование, но работает не по специальности или имеет инвалидность, это может повлиять на решение о мобилизации.

"Законодательство может меняться, поэтому актуальную информацию следует уточнять в ТЦК или у юриста. Если вы женщина-медик и планируете выезд за границу, станьте на военный учет как можно скорее", – говорит Дмитрий Франчук.