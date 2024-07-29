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Проверяют ли обновление данных у военнообязанных женщин на границе: ответ ГПСУ

Украина, Понедельник 29 июля 2024 12:31
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Проверяют ли обновление данных у военнообязанных женщин на границе: ответ ГПСУ Фото: Андрей Демченко (facebook.com)
Автор: Александр Белоус

Пограничники не будут проверять у военнообязанных женщин обновление данных. Они имеют право пересечения границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Демченко напомнил, что для мужчин, имеющих право на выезд за границу, обязательно наличие военного билета.

"Что касается категории женщин, то еще раз отмечу, что ограничения на границе касаются только мужчин - граждан Украины в возрасте от 18 до 60. Другие категории, женщины, юноши, они не ограничены в праве пересечения границы", - сказал он.

На уточняющий вопрос, не будут ли проверять у женщин обновления данных в ТЦК, Демченко ответил: "Именно так. Если будут ограничения по другим категориям граждан, то обязательно Государственная пограничная служба об этом укажет".

Женщины-медики

Напомним, женщины-медики считаются военнообязанными, поэтому должны были обновить свои данные в ТЦК до 16 июля. Женщины, имеющие определенные медицинские специальности, обязаны встать на военный учет до 45 лет. Необновление данных в ТЦК является нарушением правил военного учета, за которое предусмотрен штраф в размере от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен

Однако пока в Украине не было прецедентов штрафов женщин-медиков за необновление данных.

С 16 июля для пересечения границы мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с 17 июля нужно иметь военный билет. В то же время, категории тех, кому разрешен выезд, не изменились.

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ТЦК Пограничная служба
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