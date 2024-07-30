Будут ли отказывать женщинам-медикам в выезде за границу: объяснение юриста
Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием подлежат военному учету и должны обновить свои данные в ТЦК. При попытке пересечения границы такую информацию имеют право проверить пограничники.
Будут ли отказывать в выезде за границу женщинам-медикам, РБК-Украина объяснил юрист Дмитрий Франчук.
Могут ли женщины-медики выезжать за границу
Вопрос о выезде женщин-медиков за границу после введения нового закона о военном учете актуален и вызывает много вопросов, отмечает юрист.
"Новый закон не предусматривает общего запрета на выезд женщин-медиков за границу. Но в июле 2023 года Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому женщины с медицинским образованием должны стать на военный учет. Это значит, что они могут быть мобилизованы в случае необходимости. Соответственно, определенные ограничения по выезду за границу могут распространяться и на них", - отмечает Дмитрий Франчук.
Он объясняет, что закон расширяет список женщин, подлежащих военному учету. К нему добавлены женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.
Поэтому женщины, подпадающие под новые правила, обязаны встать на военный учет и периодически обновлять свои данные.
"Закон не предусматривает автоматическую мобилизацию женщин. Мобилизация осуществляется только при условии объявления военного положения или введения общей мобилизации", - обращает внимание специалист.
Фото: Проверка документов на границе (facebook.com/DPSUkraine)
Будут ли проверять на границе специальность женщин
При постановке на военный учет женщина должна предъявить документы, подтверждающие ее медицинское образование (диплом, сертификаты), отмечает Дмитрий Франчук.
Эта информация вносится в соответствующие реестры, которые ведутся территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Пограничники имеют право проверить информацию о военнообязанных в соответсвующих базах данных.
"При попытке пересечения границы пограничники проверяют информацию о лице в базах данных. Если женщина является военнообязанной, но не имеет законных оснований для выезда, ей может быть отказано в пересечении границы", - отмечает юрист.
Он добавляет: любая ситуация рассматривается индивидуально. Например, если женщина имеет медицинское образование, но работает не по специальности или имеет инвалидность, это может повлиять на решение о мобилизации.
"Законодательство может меняться, поэтому актуальную информацию следует уточнять в ТЦК или у юриста. Если вы женщина-медик и планируете выезд за границу, станьте на военный учет как можно скорее", – говорит Дмитрий Франчук.
Напомним, мы писали, что пограничники не будут проверять у военнообязанных женщин обновление данных. Спикер ГПСУ пояснил, что ограничение на границе касается только мужчин от 18 до 60. Женщины имеют право пересечения границы.
Также ранее сообщалось, что мужчинам призывного возраста на границе нужно предъявлять военный билет.
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