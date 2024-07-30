Чи відмовлятимуть жінкам-медикам у виїзді за кордон: пояснення юриста

Жінки з медичною та фармацевтичною освітою підлягають військовому обліку і повинні обновити свої дані у ТЦК. При спробі перетину кордону таку інформацію мають право перевірити прикордонники.

Чи відмовлятимуть у виїзді за кордон жінкам-медикам, РБК-Україна пояснив юрист Дмитро Франчук .

Чи можуть жінки-медики виїжджати за кордон

Питання про виїзд жінок-медиків за кордон після введення нового закону про військовий облік є актуальним і викликає багато запитань, зазначає юрист.

"Новий закон не передбачає загальної заборони на виїзд жінок-медиків за кордон. Але у липні 2023 року Верховна Рада України прийняла законопроект, згідно з яким жінки з медичною освітою мають стати на військовий облік. Це означає, що вони можуть бути мобілізовані у разі потреби. Відповідно, певні обмеження щодо виїзду за кордон можуть поширюватися і на них", - зауважує Дмитро Франчук.

Він пояснює, що закон розширює перелік жінок, які підлягають військовому обліку. До нього додані жінки з медичною або фармацевтичною освітою.

Тому жінки, які підпадають під нові правила, зобов’язані стати на військовий облік та періодично оновлювати свої дані.

"Закон не передбачає автоматичної мобілізації жінок. Мобілізація здійснюється лише за умови оголошення воєнного стану або введення загальної мобілізації", - звертає увагу спеціаліст.

Фото: Перевірка документів на кордоні (facebook.com/DPSUkraine)

Чи перевірятимуть на кордоні спеціальність жінок

Під час постановки на військовий облік жінка повинна пред’явити документи, що підтверджують її медичну освіту (диплом, сертифікати), зазначає Дмитро Франчук.

Ця інформація вноситься до відповідних реєстрів, які ведуться територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Прикордонники мають право перевірити інформацію про військовозобов’язаних у відповідних базах даних.

"При спробі перетину кордону прикордонники перевіряють інформацію про особу в базах даних. Якщо жінка є військовозобов’язаною, але не має законних підстав для виїзду, їй може бути відмовлено у перетині кордону", - зауважує юрист.

Він додає: кожна ситуація розглядається індивідуально. Наприклад, якщо жінка має медичну освіту, але працює не за фахом або має інвалідність, то це може вплинути на рішення про мобілізацію.

"Законодавство може змінюватися, тому актуальну інформацію варто уточнювати в ТЦК або у юриста. Якщо ви жінка-медик і плануєте виїзд за кордон, станьте на військовий облік якомога швидше", - каже Дмитро Франчук.