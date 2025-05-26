Откроют ли пляжный сезон в Киеве в 2025? Власти дали окончательный ответ

Официально пляжи в Киеве не будут открывать

"В связи с продолжением военного положения в Украине и в соответствии с протоколом Совета обороны Киева № 4 от 17 мая 2023 года летний сезон 2025 года не планируется объявлять в целях безопасности и предупреждения скопления населения в местах массового отдыха", - сообщили в Департаменте.

При этом в ведомстве отметили, что несмотря на то, что пляжи и зоны отдыха у воды есть в свободном доступе граждан, КП "Плесо" уже начало проводить меры по обеспечению надлежащей экологической, санитарной и противоэпидемиологической ситуации на подчиненных территориях, во избежание случаев инфекционных заболеваний во время отдыха на водоемах.

Какие пляжи будут проверять на безопасность

"В течение лета химическая лаборатория предприятия будет проводить исследования питьевой воды, поверхностных вод и песка. В случае несоответствия проб по эпидемическим и химическим показателям результатов лабораторных исследований с целью информирования населения на пляжах оперативно установят предупредительные таблички о запрете купания", - добавили в Департаменте.

К муниципальным пляжам, которые находятся в ведении КП "Плесо" относятся: