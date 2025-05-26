Откроют ли пляжный сезон в Киеве в 2025? Власти дали окончательный ответ

В столице не планируют официально открывать пляжный сезон-2025 из-за войны. Но зоны отдыха возле воды остаются доступными, и город уже начал их проверять на безопасность.
Об этом РБК-Украина сообщили эксклюзивно в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
"В связи с продолжением военного положения в Украине и в соответствии с протоколом Совета обороны Киева № 4 от 17 мая 2023 года летний сезон 2025 года не планируется объявлять в целях безопасности и предупреждения скопления населения в местах массового отдыха", - сообщили в Департаменте.
При этом в ведомстве отметили, что несмотря на то, что пляжи и зоны отдыха у воды есть в свободном доступе граждан, КП "Плесо" уже начало проводить меры по обеспечению надлежащей экологической, санитарной и противоэпидемиологической ситуации на подчиненных территориях, во избежание случаев инфекционных заболеваний во время отдыха на водоемах.
"В течение лета химическая лаборатория предприятия будет проводить исследования питьевой воды, поверхностных вод и песка. В случае несоответствия проб по эпидемическим и химическим показателям результатов лабораторных исследований с целью информирования населения на пляжах оперативно установят предупредительные таблички о запрете купания", - добавили в Департаменте.
К муниципальным пляжам, которые находятся в ведении КП "Плесо" относятся:
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