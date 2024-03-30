Откроют ли пляжи в Одессе на летний сезон: ответ главы ОВА

"Вы так называете - "пляжный сезон", мы немного по-другому видим. Это для оздоровления наших семей, семей наших воинов. Ребята, которые находятся на нуле и бывают также в отпуске, приезжают и могут оздоровиться. Это первая причина", - объяснил Кипер.

В прошлом году в конце лета в Одессе открыли для посещения шесть пляжей. По словам главы ОВА, к ограничению открытых пляжей в частности привели - образовавшиеся в городе стихийные пляжи.

"Они были опасны, поэтому было принято решение оборудовать те пляжи, которые могут дать возможность людям пройти те солнечные оздоровления после проверки всеми службами, взрывными и другими, и если рядом есть укрытия", - добавил глава ОВА.

По этому сезону Кипер отметил, что после майских праздников на одесских пляжах снова станет больше людей.

Чтобы открыть пляжи, по его словам, нужно проработать этот вопрос с городскими властями, военным руководством и другими службами.

"Алгоритм есть, понимаем, как это делать. Надеемся, что составляющая безопасности в Одессе, в последнее время в Одессе очень напряженно все с этим, но по возможности будем открывать", - отметил он.