Будут ли отключать свет на новогодние праздники, "Укрэнерго" предупредило о фейках

Как отмечает "Укрэнерго", в энергосистеме сейчас фиксируется профицит из-за сниженного потребления. Этому способствует плюсовая температура воздуха. В частности, в выходные дни потребление электроэнергии ниже, чем в рабочие, в связи с чем нет никаких оснований для введения графиков отключения.

"На этот раз фейки распространяются через Telegram-каналы, которые сообщают о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог. Считаем, что единственной целью распространения откровенной лжи об ограничении потребления является распространение панических настроений среди населения", - добавляет пресс-служба.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блэкаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призвали экономить электроэнергию и не перегружать систему.