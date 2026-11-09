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Ударят ли морозы в Украине в начале недели: прогноз погоды на сегодня

07:00 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 9 ноября (коллаж РБК-Украина)

В Украине 9 ноября ожидается облачная и прохладная погода, ночью была минусовая температура. В то же время, осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 3-8° тепла.

Фото: какой будет погода в Украине 9 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 3-8 градусов тепла, в Киеве 5-7 градусов.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни изменится еще более ощутимо. Осадков станет больше, местами на смену дождю может приходить мокрый снег.

Также климатолог объяснила, грозит ли Украине аномальный холод , как прошлой зимой.

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