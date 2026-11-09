Ударят ли морозы в Украине в начале недели: прогноз погоды на сегодня

В Украине 9 ноября ожидается облачная и прохладная погода, ночью была минусовая температура. В то же время, осадки не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 3-8° тепла.
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 3-8 градусов тепла, в Киеве 5-7 градусов.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в ближайшие дни изменится еще более ощутимо. Осадков станет больше, местами на смену дождю может приходить мокрый снег.
Также климатолог объяснила, грозит ли Украине аномальный холод , как прошлой зимой.