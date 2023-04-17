Доллар дорожает в начале недели: актуальные курсы валют в Украине на 17 апреля
В обменных пунктах Украины сегодня, 17 апреля 2023 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 38,15 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 41,65 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 37,55 грн (37,50 - 14 апреля)
- продажа - 38,15 грн (38,10 - 14 апреля) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,85 грн (40,70 грн - 14 апреля),
- продажа - 41,65 грн (41,50 - 14 апреля) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,40 грн (8,30 - 14 апреля),
- продажа - 8,90 грн (8,75 - 14 апреля) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 17 апреля составляет 40,4174 гривен за евро (+0,1535 гривен).
Курс евро вырос до исторического максимума.
Напомним, Международный валютный фонд ожидает, что средний официальный курс в 2023 году составит 40,7 гривен за доллар. Это выше, чем текущий фиксированный курс НБУ на уровне 36,6 гривен, но ниже бюджетного прогноза.
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